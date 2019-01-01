لاعب تولوز يحلم باللعب في باريس سان جيرمان ويسخر من نفسه!

لم يفقد الأمل رغم كبر سنه..

يحلم ماكس جرادل لاعب تولوز بأن ينضم لفريق باريس سان جيرمان في المرحلة المقبلة من مسيرته ساخرًا من طرح الفكرة في نفس الوقت.

جرادل هو دولي إيفواري منذ عام 2010 يلعب في كل مراكز الهجوم، وقد سبق له وأن لعب في عدد من الأندية الإنجليزية والفرنسية أبرزها بورنموث وليستر سيتي، وقد انضم هذا الموسم إلى تولوز.

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صاحب الـ 31 عامًا قال في تصريحات صحفية "لا أقول أن لدي الجودة أو المستوى الذي يؤهلني أن ألعب في باريس سان جيرمان."

وتابع "لكن إذا سمحت لي الفرصة أن ألعب مع هذه الكوكبة الرائعة في باريس فاستمتع كثيرًا."

وأتم "باريس يمتلك حقًا لاعبين من الطراز الرفيع، إنهم لاعبين استثنائيين."

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الجدير بالذكر أن جرادل لديه 12 هدفًا مع المنتخب الإيفواري على مدار 70 مباراة دولية خاضها، ورفقة تولوز هذا الموسم أحرز هدفين في 10 مباريات خاضها.