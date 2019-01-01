توخيل يعلق على رحيل نيمار المحتمل من باريس سان جيرمان

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يتحدث عن فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقرب نيمار من الرحيل لبرشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته ببقاء اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توخيل وأكد خلالها أن بقاء نيمار مع النادي الباريسي لم يكن بيده، حيث كان القرار الأساسي في يد الإدارة.

وقال توخيل: "قرار رحيل نيمار لم يكن بيدي، ولنكن أكثر صراحة لم يكن بيده هو حتى، لكن لم تتغير علاقتي معه بشكل كبير في الفترة الماضية بسبب ما حدث".

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وأضاف: "أنا عرفت برغبته في الرحيل عن النادي وهو علم برفضي لذلك الأمر، فبالنسبة لي القرار لم يكن صحيحًا وتوقيته كذلك كان سيئًا، وتأكدت من وصول تلك المعلومة له".

وأكمل: "كلانا عرفنا أن الأمر يتخطانا لذلك توصلنا لتسوية ألا تتغير علاقتنا مهما كانت نتيجة المفاوضات وألا يؤثر كل ما حدث عليها".

وأنهى تصريحاته: "نيمار يملك شخصية جيدة للغاية، ربما يكون من الصعب تصديق ذلك لكنها الحقيقة".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد طلب الرحيل خلال الصيف الماضي عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة قبل أن يفشل النادي الكتالوني في تقديم القيمة المادية التي طلبها نظيره الفرنسي.