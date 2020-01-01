لاعب برشلونة: مانشستر يونايتد رفضني بعد فترة معايشة!

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كشف جان كلير توديبو، مدافع برشلونة المُعار إلى شالكه، أن مانشستر يونايتد قد رفض التعاقد معه في الماضي بعد خضوعه لفترة معايشة في أولد ترافورد.

بدأ توديبو مسيرته الكروية الاحترافية في تولوز، حيث قضى 3 سنوات هناك قبل أن يخطفه برشلونة مجانًا في صيف 2019.

وفي يناير الماضي أعار برشلونة توديبو إلى شالكه بعدما فشل في إقناع المدرب إرنستو فالفيردي آنذاك، مع وجود بند شراء من النادي الألماني على الأرجح لن يُفعّل.

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وتحدث توديبو عن ماضيه قائلًا "لقد كان مجنونًا ذهابي من لي ليلاس (فريقه في الناشئين) إلى مانشستر يونايتد، كان حلمًا ويتحقق".

كما أضاف "لقد كانت مجرد تجربة، كل شيء سار على ما يرام ولكنهم لم يختارونني في النهاية. أنا لا أعرف لماذا لم تؤد المعايشة إلى أي شيء، ما زلت لم أتلق تفسيرًا حتى الآن".

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أما عن الوقت الراهن، فقال "بالنسبة لي، استحققت أن ألعب أكثر. في الأشهر الستة الأولى لما أمانع لأنني في التدريب لم أكن بالمستوى المطلوب، لكن في 2020، كنت أستحق اللعب".

وأتم "إذا كنت مدربًا سأختار بيكيه على حساب توديبو بالطبع، إنه لاعب كبير وتاريخه حافل، ولكنني أعتقد أنه كان بمقدوري لعب بعض المباريات".

يذكر أن بيع توديبو البالغ من العمر 20 عامًا أصبح أمرًا مؤكدًا بالنسبة لبرشلونة من أجل سد عجز ميزانية النادي وحتى يتسنى للإدارة عقد بعض الصفقات الجديدة في الصيف الحالي.