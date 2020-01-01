خسائر اقتصادية ضخمة لبرشلونة بعد فقدان الدوري الإسباني لريال مدريد

الأمور ليست على ما يرام للبرسا..

نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا عن الجوائز المالية لأندية الدوري الإسباني وفقًا لمراكزهم في جدول ترتيب البطولة لهذا الموسم، لتكشف عن خسارة اقتصادية غير صغيرة ستضرب برشلونة ولتنضم للخسائر الاقتصادية الضخمة للنادي الكتالوني هذا الموسم.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا بفارق 4 نقاط عن برشلونة وسيتوّج باللقب رسميًا حال فوزه على فياريال مساء الخميس في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

وبحسب التقارير السابقة من الصحف الكتالونية، فإن أزمة فيروس كورونا وما ترتب عليها من منع حضور الجماهير وإغلاق المتاحف والمتاجر، تسببت في خسائر اقتصادية لبرشلونة تتراوح بين 120 إلى 140 مليون يورو.

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الآن في حال أن استطاعت كتيبة زين الدين زيدان المحافظة على صدارتها وتحقيق اللقب، سيخسر برشلونة 8 مليون يورو جديدة لاحتلاله المركز الثاني وليس الأول كحال آخر موسمين.

كم سيجني ريال مدريد من تحقيق لقب الدوري الإسباني؟

ماركا أشارت إلى أن بطل الليجا هذا الموسم سوف يجني 68 مليون يورو، في مقابل تحصل صاحب الوصافة على 60 مليون يورو فقط.

الفارق هائل بين المتصدر والوصيف وصاحب المركز الثالث، الذي حسمه أتلتيكو مدريد، إذ سيتحصل النادي العاصمي فقط على 52 مليون يورو.

تقرير ماركا ونقلًا عن صحفي يُدعّى روبرتو بايون، أكد على أن ما خلفته أزمة كورونا من خسائر اقتصادية على الأندية سيجعلها تقاتل من أجل احتلال مركز متقدم أكثر وبالتبعية الحصول على عائد مادي أكبر.

مثلًا، في حال أن احتل فريق المركز السابع فإنه سيتحصل على 20 مليون يورو، بينما صاحب المركز الثامن 14 مليون يورو فقط، هذا الفارق من شأنه أن يُحدث فارقًا في ميزانية أي نادٍ في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها كرة القدم.

في النهاية، شدد بايون أن الأندية لن تفوت أي من المباريات المتبقية في الجولتين الأخيرتين، بل على النقيض، سيحاول الجميع الانتصار لتحسين وضعه المادي قدر المستطاع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرباح المادية جزء منها يأتي من خلف عوائد البث التلفزيوني، والتي لا يتم توزيعها بالتساوي كالحال في الدوري الإنجليزي الممتاز، بل على أساس الترتيب وعوامل أخرى.