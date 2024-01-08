لاعب الهلال يرفض الأهلي .. ويتفق مع فريقه الجديد أخيرًا

لاعب الهلال يختار فريقه الجديد بعد منافسة شرسة للحصول على خدماته

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توصل أحد لاعبي نادي الهلال، إلى اتفاق مع فريقه الجديد؛ استعدادًا للرحيل عن الزعيم بشكل رسمي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الهلال يقدّم موسمًا تاريخيًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "منفردًا"، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من المسابقة الآسيوية.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الرياضية"، عن مصدر مسؤول بنادي الشباب، التوصل إلى اتفاق مع الهلال؛ لضم متوسط الميدان الشاب مصعب الجوير، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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المصدر كشف عن حصول الشباب، على خدمات الجوير؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الإدارة الهلالية فضلت إعارة متوسط الميدان الشاب، في النصف الثاني من الموسم الحالي؛ بسبب قلة الدقائق التي يتحصل عليها اللاعب، مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وحاول الأهلي التعاقد مع مصعب الجوير، بالإضافة إلى ناديي الاتفاق والتعاون؛ إلا أن اللاعب الذي تركت له الإدارة حرية الاختيار، فضل الانضمام إلى الليث الشبابي.

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