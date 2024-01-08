سباق الفوز بمصعب الجوير .. الأهلي يُنافس 4 أندية والهلال يحسم اختياره

جوهرة شباب الهلال في طريقه للرحيل

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يشتد الصراع بين أندية دوري روشن السعودي للفوز بخدمات لاعب وسط الهلال الشاب، مصعب الجوير، خلال انتقالات يناير الجاري، خاصة بعدما فتح ناديه الباب لرحيله.

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صحيفة الجزيرة السعودية أكدت أمس أن اللاعب بات قريبًا من الشباب، لكن صحيفة الرياضية أفادت أن الجوير تلقى 5 عروض، مشيرة إلى أنه لم يحسم قراره بعد.

وأوضحت الرياضية أن أندية الأهلي والشباب والاتفاق والتعاون بجانب القادسية الناشط في دوري الدرجة الأولى تتنافس حاليًا للتعاقد مع الجوير خلال يناير الجاري، علمًا أن التعاون تحديدًا يُريد التوقيع معه بالإعارة لمدة موسم ونصف وإلا سينسحب من السباق.

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الرياضية أكدت أن الهلال حسم قراره بالسماح للاعب بالرحيل بالإعارة خلال يناير الجاري، خاصة في ظل عدم اعتماد المدرب جورج جيسوس عليه أبدًا، إذ لم يُشركه سوى في 3 مباريات منذ انطلاق الموسم بمجموع 90 دقيقة فقط.

الهلال قرر عدم التدخل في اختيار النادي الذي سينتقل له اللاعب، بل منحه حرية الاختيار بين تلك العروض الخمسة بشرط أن يكون الانتقال بصيغة الإعارة.

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