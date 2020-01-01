لاعب الفريق السابق: زيدان حاول طرد يوفيتش من ريال مدريد

تصريحات صادمة حول موقف زيدان من يوفيتش

كشف بورخا مايورال، لاعب ريال مدريد المنضم حديثًا إلى روما الإيطالي، موقف زين الدين زيدان من مهاجم النادي الملكي لوكا يوفيتش.

يوفيتش كان قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات لكنّه حصل على دقائق للمشاركة في المباريات الأخيرة.

ولا يشعر زيدان بقدرة الصربي على النجاح مع ريال مدريد ولذلك يفضل إشراك كريم بنزيما بصورة أساسية في كل المباريات.

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وقال مايورال في تصريحات أثناء تقديمه لاعبًا لروما: "بعد الفترة التحضيرية كنت قريبًا من الرحيل، ولكن زيدان طلب مني البقاء".

وتابع: "أخبرته برغبتي الحصول على دقائق لعب أكثر ولذلك طلب زيدان من النادي التخلي عن يوفيتش مع منحي فرصة للعب بشكل منتظم".

اللاعب الإسباني أشار إلى أنّه بعد اقتراب غلق سوق الانتقالات واستمرار يوفيتش اضطر لطلب الرحيل من زيدان.

وأوضح: "أعتقد أنني سوف أحصل على دقائق لعب أكثر في روما، وأنا هنا الآن لتقديم أفضل ما لديّ لأجل الفريق".

جدير بالذكر أنّ مايورال لعب مع الفريق الأول لريال مدريد في موسم 2017-2018 قبل أن يرحل معارًا إلى ليفانتي.