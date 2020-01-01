تير شتيجن يحرج كريستيانو رونالدو

كيف رفض تير شتيجن تحقيق مطلب رونالدو؟

كشفت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، طلب من إدارة فريقه التعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

تير شتيجن لديه عقد ينتهي في صيف 2022 وطلب من الإدارة زيادة راتبه إلا أنّ الأمر بات معقدًا في ظل الأزمات المالية التي خلفتها جائحة كورونا.

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ولكن تقارير إسبانية أكدت أنّ الحارس الألماني لا يمانع خفض مطالبه المالية رغبة منه في البقاء مع برشلونة.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ تير شتيجن رفض الرحيل إلى صفوف يوفنتوس ولم يستجب لمطلب كريستيانو رونالدو ومستعد للتمديد مع برشلونة حتى عام 2025.

كما أنّه رفض عرضًا آخر من جانب إنتر الإيطالي ليكون خليفة سمير هاندانوفيتش مفضلًا البقاء في قلعة "كامب نو" واللعب بجوار ليونيل ميسي.

التقارير الصحفية أكدت أنّ بايرن ميونخ وتشيلسي حاولا التعاقد مع تير شتيجن في الصيف الماضي لكن اللاعب كان في مفاوضات على مسألة تمديد عقده.

صاحب الـ28 عامًا انضم إلى برشلونة في صيف 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ واستمر لموسمين الحارس البديل في الليجا والأساسي في دوري أبطال أوروبا.

وبعد رحيل كلاوديو برافو إلى مانشستر سيتي أصبح الألماني الحارس الأساسي لنادي برشلونة ومن أفضل نجوم الفريق.