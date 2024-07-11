لاعبه السابق: فضلت مصلحتي الشخصية على الأهلي ولهذا رحلت!

أشخاص وراء رحيلي عن الأهلي..

كشف بدر منشي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، عن السر وراء اتخاذ قرار الرحيل عن الأهلي، متحدثًا عن رأيه إزاء قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد الأجانب وتقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي، في الموسم المُقبل.

ونشأ منشي في مدينة جدة، ولعب في الفئات السنية بالنادي الأهلي، ثم وقّع عقدًا احترافيًا، قبل انتقاله إلى صفوف الكوكب، بدوري الدرجة الأولى، ثم انتقل إلى ضمك في فبراير 2021، لمدة 5 مواسم.

وفي حوار مع صحيفة "الرياضية"، ذكر منشي بأنه قرر الرحيل عن الأهلي بسبب أشخاص، كما فضّل مصلحته الشخصية، من أجل الرغبة في اللعب أساسيًا، مضيفًا أن وقع عقدًا احترافيًا مع الأهلي لمدة 3 مواسم، قبل قرار الرحيل.

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وقال منشي عن قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد الأجانب إلى 10 محترفين بكل نادٍ في الموسم المُقبل، وتقليص القائمة إلى 25 لاعبًا، إنه قرار صعب جدًا، ويضرب باللاعب السعودي بشكل كبير، ولكن ربما يصبّ في مصلحة الأندية مستقبلًا، ويعود بفوائد للاعبين على المدى البعيد، مضيفًا "نحن دائمًا مع مصلحة كرة القدم السعودية أيًّا كان القرار".

وأشاد منشي، بصانع الألعاب البرازيلي مالكوم أوليفيرا، نجم فريق الهلال، والذي وصفه بأبرز لاعب في دوري روشن السعودي، خلال الموسم الماضي؛ لمساهمته مع فريقه في تحقيق البطولات.

وخاض بدر منشي 23 مباراة مع ضمك، في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال الموسم الماضي، بواقع 1044 دقيقة، فيما لعب دقيقة واحدة فقط في مباراة القيصومة، في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين.