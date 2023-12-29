رسميًا | قرار تاريخي .. السعودية تعلن زيادة عدد المحترفين الأجانب بشرط!

السعودية تواصل ثورتها في القطاع الرياضي

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اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا تاريخيًا بشأن اللاعبين المحترفين الأجانب في قوائم أندية دوري روشن؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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الملاعب السعودية أصبحت وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي، مساء اليوم الجمعة، زيادة عدد اللاعبين الأجانب، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025، إلى 10 محترفين بدلًا من 8.

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واشترط الاتحاد السعودي، أن يكون اثنين من بين العشر محترفين الأجانب في قائمة كل فريق، من مواليد عام 2003 أو أكثر؛ لضمان الاستثمار فيهم مستقبلًا.

وسيكون الـ10 محترفين، متاحين للعب معًا في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، بينما سيكون على كل فريق، استبعاد اثنين من هؤلاء اللاعبين، في كل مباراة بمسابقة دوري روشن، بحيث يشارك 8 فقط.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن استمرار السماح لأندية دوري روشن، بقيد لاعب واحد محترف من "المواليد"؛ بشرط أن يكون تاريخ ميلاده 1998 أو أكثر.

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