لاعب الرائد: أهدرنا الفوز أمام الاتحاد بسبب إضاعة الفرص

لاعب الرائد نادم على إضاعة فريقه الفرص الكثيرة في مباراته أمام العميد والتي انتهت بالتعادل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عبد الله الشامخ، لاعب الرائد أن فريقه كان يستحق الفوز على نظيره الاتحاد لولا إهدار الفرص الكثير، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.

وتعادل الاتحاد أمام الرائد، في اللحظات الأخيرة في ختام مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الشامخ في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مباراة كبيرة وكنا نستحق عليها النقاط الثلاث، ولكن إهدار الفرص أضاع علينا نقطتين ثمينتين".

وواصل: "الحمد لله على كل شيء، كنا الأجدر بالفوز ولكننا كنا نلاعب فريقاً كبيراً كالاتحاد الذي يمتلك لاعبين مميزين، ولكن من وجهة نظري كان من الممكن ان نضمن النتيجة لو استغلينا الفرص".

وتابع: "كل مباراة ظروفها مختلفة عن الأخرى، لقد لعبنا أمام منافس يقاتل على البقاء، وقدمنا مباراة رائعة، ولكن الظروف أثناء المباراة وإصابة اللاعبين حسمت المباراة بالتعادل".

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الجدير بالذكر ان الرائد يحتل المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 24 نقطة، بينما وصل الاتحاد إلى النقطة الـ 15 في المركز قبل الأخير.