لاعب أرسنال يعتذر لإيمري عن الإقالة

هل تآمر اللاعبون حقًا؟

اعتذر إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أرسنال، لمدربه أوناي إيمري وجهازه الفني على إقالتهم من مناصبهم، واعتبر أن اللاعبين هم الذين يتحملون مسؤولية رحيل المدرب الإسباني.

عاش أرسنال فترة عصيبة تحت إمرة إيمري في الأسابيع الأخيرة، حيث عجز الفريق عن الفوز في آخر 7 مباريات، وكانت الهزيمة الأخيرة مساء الخميس على يد آينتراخت فرانكفورت هي القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث تمت إقالة مدرب إشبيلية الأسبق على إثرها.

الكثيرون تحدثوا أن إيمري قد خسر غرفة خلع الملابس ولم يعد مرغوبًا فيه، مما يتضح في الأداء السيئ جدًا الذي ظهر به الجانرز والمعاناة الكبيرة التي حدثت في آخر أسبوعين على وجه الخصوص.

لكن يبدو وأن الحارس مارتينيز هو من القلائل الذين اُعِتبروا من الداعمين لإيمري، وتجلى ذلك في الصورة التي نشرها عبر حسابه على انستجرام وهو يعتذر فيها عن إقالة صاحب الـ48 عامًا.

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اللاعب كتب "شكرًا لكما، أوناي وخافي (مدرب حراس المرمى)، أنا آسف أننا خذلناكم، إنه خطأنا، ولكننا سنلتقي مرة أخرى.".

أرسنال أعلن عن تعيين فريدي ليونجبرج بصورة مؤقتة حتى التعاقد مع مدرب دائم، وسط أنباء عن اهتمام الإدارة بماسيميليانو أليجري، مع بزوغ اسم ماوريسيو بوتشيتينو رغم صعوبة ذلك، وأخيرًا مايكل أرتيتا ابن النادي ومساعد جوارديولا الحالي.

يذكر أن اسم نونو سانتو، المدير الفني الحالي لولفرهامبتون، يظل هو الأقرب وفقًا للصحافة الإنجليزية، حيث برزت أنباء عن وجود تفاوض بين الطرفين في الساعات الأخيرة ومن قبل مباراة فرانكفورت، مما يُعزز احتمالية توليه مهمة الفريق اللندني.