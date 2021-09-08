تعرف على قائمة النصر الآسيوية التي سيخوض بها العالمي الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2021، ومن هم اللاعبون الأجانب ومن أبرز المستبعدين؟

تعود منافسات دوري أبطال آسيا 2021 في سبتمبر الجاري من بوابة الأدوار الإقصائية الحاسمة، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات في الغرب والشرق.

نجح النصر في التأهل بعد تصدره لمجموعته، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة، وجاء في المركز الأول برصيد 11 نقطة، متفوقًا على السد صاحب المركز الثاني بنقطة وحيدة.

سيواجه نادي النصر خصمًا قويًا في دور 16 هو نادي تراكتور الإيراني، وسيكون هذا الدور في العام الحالي من مباراةٍ واحدة، وبالطبع ستقام هذه المباراة على ملعب محايد، وهو ستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

أعلن المدرب مانو مينيزيس قائمة النصر الآسيوية قبل أيام من عودة دوري أبطال آسيا 2021، وأثارت هذه القائمة جدلاً كبيرًا بين محبي العالمي، فمن هم اللاعبون المتواجدون بها ومن المستبعدين؟

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كم عدد اللاعبين الأجانب في قوائم دوري أبطال آسيا؟

بدايةً علينا أن نعلم الععد المسموح من اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق في دوري أبطال آسيا، وهذا العدد هو 4 لاعبين.

هذا العدد أقل بكثير من المسوح به في الدوري السعودي، فلائحة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تسمح لكل فريق بتقييد 7 لاعبين أجانب، وهو ما يصنع أزمة في كل موسم للأندية السعودية.

من هم أجانب النصر في قائمة دوري أبطال آسيا 2021؟

مينيزيس قرر الاعتماد على الرباعي، عبد الرزاق حمد الله، فينسنت أبو بكر، ماشاريبوف، وأندريسون تاليسكا ، وهو ما أثار موجة من الجدل بسبب استبعاد بعض نجوم الفريق الأجانب.

الجدل جاء تحديدًا على اختيار الثنائي أبو بكر وحمد الله معًا، وذلك لتشابه الأدوار بينهما، كما يرى المنتقدون وجود زيادة عدد المدافعين في قائمة الفريق على حساب لاعبي الهجوم.

من هم لاعبو النصر المستبعدين من القائمة الآسيوية؟

استبعد المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، الثلاثي الأجنبي من قائمة العالمي لدوري أبطال آسيا، وهم بيتي مارتينيز، وبيتروس، بالإضافة إلى راميرو فونيس موري.

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ما هي قائمة النصر في دوري أبطال آسيا 2021؟

تتكون قائمة لاعبين النصر في دوري أبطال آسيا 2021 من 30 لاعبًا، 4 منهم أجانب كما سبق الذكر هم حمد الله، أبو بكر، ماشاريبوف، بالإضافة إلى تاليسكا.