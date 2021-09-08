الاتحاد الآسيوي يصدم تراكتور .. والنصر يأخذ احتياطه

تعرف على آخر تطورات أزمة مواجهة النصر وتراكتور الإيراني

تقدم نادي تراكتور سازي الإيراني، بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل مباراته أمام النصر السعودي بالبطولة القارية، بسبب ما وصفه بالظروف القهرية.

المباراة مقررًا لها الثلاثاء القادم، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، بالعاصمة القطرية الدوحة، ولكن قد ينسحب الفريق الإيراني من المواجهة.

ما هو موقف الاتحاد الآسيوي من طلب نادي تراكتور الإيراني؟

وكشفت مصادر آسيوية لصحيفة "اليوم" السعودية، عن أن المباراة لن يتم تأجيله، وأنها ستقام في موعدها ومكانها، ولا يوجد نية داخل الاتحاد القاري للتأجيل.

الاتحاد الآسيوي متمسك بإقامة المباراة في موعدها مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال.

ما هو موقف نادي النصر بشأن مباراة تراكتور؟

وأكدت مصادر داخل نادي النصر لصحيفة "اليوم" السعودية، على أن مغادرة البعثة إلى العاصمة القطرية الدوحة، ستتم في موعدها، ولا يوجد تغيير في خطط الفريق.

نادي النصر أكد على أن مسألة انسحاب الخصم "تراكتور الإيراني" أمر لا يهمه، بل أمر يخص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فقط.

ماذا سيفعل النصر حال عدم حضور تراكتور للمباراة؟

وأضافت الصحيفة، أن نادي النصر بدأت أخذ احتياطه في حال عدم سفر نادي تراكتور إلى العاصمة القطرية الدوحة، ومواجهته يوم الثلاثاء القادم.

نادي النصر بدأ في اتصالات مكثفة مع عدد من الأندية القطرية، من أجل خوض مباراة ودية، حال عدم إقامة مواجهة تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء القادم.

لماذا طلب تراكتور تأجيل مباراة النصر في دوري أبطال آسيا؟

تراكتور يعاني من أزمة كبرى حاليًا، بعد إعلانه إصابة عدد من لاعبيه بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى فرد من أعضاء الجهاز الفني.

وأكد النادي الإيراني على إصابة ثلاثة من بين لاعبيه بفيروس كورونا، وأنه أرسل طلبًا إلى الاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة.

وجاء في البيان: "بسبب الظروف الحالية، أرسل النادي خطابا إلى أمين عام اتحاد الكرة يطلب فيها تأجيل المباراة ضد النصر السعودي".

وتابع: "من بين 18 لاعباً في القائمة الآسيوية، هناك ثلاثة لاعبين هم محمد عباس زاده وعلي فتحي وسيد محمد خورام الحسيني مصابين بالإضافة إلى بيمان بابائي الموقوف، فيما أنهى اللاعب صياد كوكبي عقده، بالإضافة إلى وجود حالات إيجابية لفحص كورونا".

وأوضح: "بناء على ذلك، ونظرا لعدد اللاعبين في قائمة الاتحاد الآسيوي، والتي لم تصل إلى النصاب القانوني، فقد طلب تراكتور في هذه الرسالة تأجيل المباراة ضد النصر أو موافقة النادي على الانسحاب من دوري أبطال آسيا".

وتضم قائمة نادي تراكتور الآن 13 لاعبًا فقط، وهو العدد القانوني المسموح من الاتحاد الآسيوي لخوض المباريات.

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