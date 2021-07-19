لاعبو ريال مدريد يرفضون ارتداء رقم 4!

لا أحد يجرأ على حمل رقم 4 داخل الفريق الملكي..

رفض لاعبي ريال مدريد الإسباني، ارتداء قميص سيرخيو راموس، القائد السابق للفريق الملكي، بعد رحيله عن صفوف الفريق هذا الصيف.

ورحل راموس عن ريال مدريد بعد 16 عامًا قضاهم مدافعًا عن ألوان البلانكوس، لينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

بماذا أفادت التقارير الصحفية بخصوص رقم قميص راموس؟

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن رقم سيرخيو راموس، لا يزال شاغراً داخل صفوف الملكي حتي الآن.

ومن الطبيعي في هذه الأحداث، يغير بعض اللاعبين أرقامهم مستغلين خروج لاعب من صفوف الفريق لكن في حال راموس رفض جميع اللاعبين الاقتراب منه.

ومن المثير للأمر، أن هذا الموقف تكرر وحدث داخل صفوف منتخب إسبانيا، حيث لم يختاره أي لاعب داخل صفوف فريق لاروخا.

ويذكر أن الرقم 4 له جذور تاريخية داخل أسوار سنتياجو بيرنابيو، حيث إرتداه من قبل كلًا من سانتيستيبان وسانتاماريا بالطقم الأسود والأبيض، بالإضافة إلى بيري وستيليك وروشا وألكورتا وفيرناندو هييرو.

كيف تم استقبال قائد ريال مدريد السابق في حديقة الأمراء؟

تعاقد فريق باريس سان جيرمان مع سيرخيو راموس في سوق الانتقالات الجارية في صفقة انتقال حر بعد أن رفضت إدارة نادي ريال مدريد تمديد عقد اللاعب.

والتقى الإسباني بزملاءه الجدد داخل باريس سان جيرمان الفرنسي، فى أول مران، والتقي بزميليه السابقين أشرف حكيمى وكيلور نافاس، حيث كانوا قد قضوا سوياً فترة داخل صفوف ريال مدريد.

واستقبل اللاعب بحفاوة كبيرة وكشفت صحيقة "ماركا" الحوار الذي دار بين راموس وحكيمي في أول مران يجمهم، حيث قال راموس: "لقد اتخذنا قرارًا جيدًا، أليس كذلك؟".

ويستعد صاحب الـ35 عامًا لخوض تجربة جديدة بقميص باريس سان جيرمان من أجل تحقيق حلم رئيس نادي العاصمة الفرنسية، ناصر الخليفي، وهو لقب دوري أبطال أوروبا، الذي فشل فريق عاصمة النور في تحقيقه طوال السنوات الماضية، بالرغم من تغيير العديد من المدربين وجلب الكثير من الصفقات.

اقرأ ايضًا:

مع رحيل راموس ومن قبل رونالدو.. ظهور ورطة لم تكن في حسبان ريال مدريد

راموس: أنا وباريس سان جيرمان زواج مثالي، ولن أعيش على أطلال الماضي!

خاص | كواليس رفض راموس لآرسنال ومانشستر سيتي وقبول عرض باريس