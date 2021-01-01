ما هي صفقات برشلونة ومن الراحلون في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

تعرف على صفقات برشلونة الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2021، ومن رحل عن البلوجرانا في ميركاتو الشتاء الذي لم يشهد نشاط كبير لجميع الأندية؟

لا يعيش برشلونة أفضل فتراته، فمنذ كارثة بايرن ميونخ ولم يعد البرسا نفسه المعتاد، مع العديد من المشاكل الإدارية انتهت باستقالة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه، وحالة من العشوائية بات يعيشها النادي الكتالوني انعكست عليه بشكل أو بآخر خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

الواقع أن برشلونة احتاج التعاقد مع عدد من اللاعبين من أجل العودة إلى مكانه المعهود، وكانت السوق الشتوية فرصة مواتية لتحقيق تلك الغاية خصوصًا مع توافر العديد من الخيارات المتاحة لدعم مختلف مراكز كتيبة رونالد كومان.

في الوقت نفسه فإن أزمة اقتصادية طاحنة ضربت برشلونة في الأشهر الأخيرة حالت دون وجوده بنفس الصورة المعتادة في الميركاتو، حتى رغم خروج كومان إلى الإعلام مطالبًا بالدعم قدر المستطاع.

الصيف الماضي لم يشهد تحركات ضخمة لبرشلونة أيضًا بسبب الأزمة الاقتصادية، والنتيجة كانت تراجع المستوى وكذلك النتائج كثيرًا مع كومان هذا الموسم، الشتاء كان الملاذ الأخير، إلا أن الإدارة بسبب الضغط الاقتصادي لم تفلح في استغلال ذلك.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا ما هي صفقات برشلونة في يناير 2021 ومن هم الراحلون عن كامب نو.

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

لم ينجح برشلونة في التعاقد مع أي لاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية 2021 رغم ارتباطه بالعديد من اللاعبين المميزين وفي مقدمتهم ممفيس ديباي، الذي كان على أعتاب كامب نو الصيف الماضي.

الاسم الآخر الذي طُرح بقوة لولا تأجيل انتخابات رئاسة النادي هو المدافع إيريك جارسيا، الذي يلعب في مانشستر سيتي ويود العودة إلى كتالونيا، بيد أن النادي لا يتوافر به أموال لدفع قيمته الحالية وفضّل الانتظار حتى الصيف والتعاقد معه مجانًا.

بهذه الشاكلة، يكون برشلونة بدون صفقات تمامًا باستثناء عودة موسى واجيو من إعارته إلى باوك سالونيك اليوناني، وحتى هذا لن يتمكن كومان من استغلاله بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

صفقات برشلونة الرسمية في ميركاتو شتاء 2021

اللاعب الفريق السعر موسى واجي باوك سالونيك انتهاء إعارة

من رحل من برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

رغم طرح الصحف العديد من الأسماء لمغادرة كامب نو من أجل توفير النفقات أو أولئك الذين خارج حاجة المدرب كومان، إلا أن قائمة برشلونة لم تنقص سوى من الثنائي كارليس ألينيا وجان كلير توديبو.

ألينيا الذي خرج من حسابات المدرب منذ بداية الموسم فضّلت الإدارة إعارته وتوجه صوب خيتافي حتى نهاية هذا الموسم، بينما أعير توديبو إلى نيس مع وجود خيار الشراء في الصيف المقبل.

كانت هناك شائعات عن إمكانية التخلص من صامويل أومتيتي وريكي بوتش وكذلك جونيور فيربو، لكن في النهاية حافظ البلوجرانا على كافة لاعبيه باستثناء الواعد ألينيا والمنبوذ من المدرب، توديبو.

الراحلون عن برشلونة في ميركاتو شتاء 2021