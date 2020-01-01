لاعبو باريس سان جيرمان: نيمار يريد برشلونة

هل يعود البرازيلي إلى النادي الكتالوني؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم البرازيلي نيمار أخبر أصدقائه المقربين في باريس سان جيرمان بخصوص رغبته في ترك الفريق والعودة من جديد إلى برشلونة هذا الصيف.

سوق انتقالات النادي الكتالوني يتمحور حول ثلاثة لاعبين يتم الحديث عنهم باستمرار في الإعلام، وهم نيمار، ولاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، وميراليم بيانيتش، متوسط ميدان يوفنتوس.

وذكرت "موندو" أنه وصلها معلومات مؤكدة بأن نيمار أخبر مجموعة من اللاعبين المقربين له بالنادي الباريسي عن عزمه ترك الفريق والعودة مجدداً لصفوف برشلونة.

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحيفة أن خطة النجم البرازيلي هي الفوز بدوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل مع بي إس جي، ثم الضغط على ناديه للسماح له بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

الصحيفة عادت لطرح موضوع رفض نيمار تمديد تعاقده رفقة ناديه الحالي، مما يفتح الباب لبرشلونة للجوء إلى الاتحاد الدولي من أجل تحديد قيمة الصفقة النهائي.

وعبر بي إس جي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن حتى الآن لا يعرف منافسه القادم أو الموعد النهائي لاستكمال المسابقة، وسط حديث عن لعبها كدورة مجمعة في لشبونة.

نيمار كان قد انضم قبل عامين إلى صفوف باريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، الصفقة الأغلى في تاريخ اللعبة.