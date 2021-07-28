الصراع لا يتوقف .. لاعبو البرازيل يسخرون من خروج الأرجنتين من أولمبياد طوكيو

المنافسة بين البرازيل والأرجنتين كبيرة

استغل لاعبو منتخب البرازيل فرصة خروج الأرجنتين مبكرًا من أولمبياد طوكيو للسخرية من التانجو ورد الصاع صاعين.

البرازيل وصلت إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو بعد الفوز على السعودية 3-1 وتصدر المجموعة لتضرب موعدًا مع منتخب مصر.

بينما ودعت الأرجنتين مبكرًا بعد التعادل مع إسبانيا واحتلت المركز الثالث في المجموعة التي تصدرها لا روخا وجاء المنتخب المصري في المركز الثاني.

وحضر دوجلاس لويز وماتيوس كونها وراينير خيسوس وريتشارليسون مباراة الأرجتين وإسبانيا في المدرجات وشاهدوا خروج الأرجنتين من البطولة.

وعقب انتهاء المباراة نشر لويز صورة عبر حسابه على موقع "انستجرام" للرباعي وهو يلوح بعلامة الوداع معلقًا بكلمة "الوداع يا إخواني".

وكان ثلاثي منتخب الأرجنتين لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو قد سخروا من ريتشارليسون عقب تسجيل هاتريك في مرمى ألمانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وعلق باريديس على خبر نشرته صحيفة TyC الأرجنتينية حول النتيجة بقوله: "وماذا فعلت في النهائي؟" ليتابع دي ماريا ولو سيلسو وصلة السخرية برموز تعبيرية.

أما رودريجو دي بول، لاعب الأرجنتين المنضم حديثًا لأتلتيكو مدريد، فلم يكن معجبًا بما نشره لويز، لينشر صورة من نهائي كوبا أمريكا الأخير وهو يطلب من ريتشارليسون الصمت.

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق بطولة كوبا أمريكا مطلع الشهر الجاري بعد الفوز على البرازيل بهدف نظيف سجله دي ماريا في مباراة ألغى الحكم هدفًا لصالح ريتشارليسون بداعي التسلل.

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