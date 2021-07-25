جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، وما هو ترتيب مجموعة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020؟

يشارك المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو، والتي ستنطلق في 23 يوليو 2021 بعد عام من التأجيل بسبب فيروس كورونا.

سبق لمنتخب مصر المشاركة في الأولمبياد 11 مرة من قبل، وأفضل المراكز التي حققها هي المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

متى بدأت أولمبياد طوكيو؟

كان من المقرر أن تقام أولميباد طوكيو في العام الماضي 2020، لكن تقرر تأجيلها إلى الصيف القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.

الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو 2020 هو الجمعة 23 يوليو، على أن تنتهي في 8 أغسطس 2021.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2021 منتخب مصر الأولمبي في مجموعة قوية، تضم كلاً من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

يحتل المنتخب الأسترالي المركز الأول برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن التانجو الثاني، ويأتي المنتخب الإسباني في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الفراعنة.

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أستراليا 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 الأرجنتين 2 1 0 1 1 2 -1 3 3 إسبانيا 1 0 1 0 0 0 0 1 4 مصر 2 0 1 1 0 1 -1 1

جدول مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

بدأ منتخب مصر الأولمبي مبارياته بمواجهة إسبانيا وتعادل سلبيًا بدون أهداف، ثم واجه منتخب الأرجنتين وخسر منه بهدفٍ نظيف، وأخيرًا سيواجه منتخب أستراليا.