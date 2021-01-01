يبدو أن المناظرات بين المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس برشلونة: فيكتور فونت – خوان لابورتا وتوني فيركشيا وصلت الى أعلى مراحل الحدة، إذ بدأ كل مُرشح يرمي بأسلحته الثقيلة في الأمتار الأخيرة من السباق الرئاسي.

وبعد ان كان لابورتا متقدماً في استطلاعات الرأي مؤخراً باغت فونت الجميع بتصدره منذ يومين للسباق من خلال إستطلاعات الرأي، ليُصبح هو المرشّح الأوفر حظاً ليكون خليفة جوزيب بارتوميو.

ورداً على التأخر في الاستطلاعات أشهر الرئيس السابق للنادي خوان لابورتا سلاحاً مدمّراً، معلناً في المناظرة انه في حال فوزه - وفوزه فقط - سيبقى ليونيل ميسي مع برشلونة، وقال لابورتا: "أنا متأكد ان ميسي سيقبل الطرح الذي سنُقدمه له، علاقتي به متينة جداً، أما لو فاز شخص آخر فميسي لن يستمر مع النادي".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الحديث من قبل أي مرشّح أو مصدر رسمي عن مصير ليونيل ميسي الموسم القادم، إذ كانت كل التصاريح تصب في خانة التكهنات، أما حالياً فأصبح الأمر في إطار الوعد الرسمي الإنتخابي وإستخدام لإسم ميسي ضمن حملة إنتخابية.

تنطلق إنتخابات برشلونة يوم 7 مارس الحالي، بعد أن كان من المقرر إقامتها يوم 24 يناير السابق، ولكن تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تبدأ الحملات الانتخابية يوم 15 يناير وحتى 22 من الشهر ذاته وبعدها فترة صمت انتخابي حتى موعد الانتخابات.

وسيكون الرئيس في منصبه لمدة ست سنوات، باستثناء الظروف الاستثنائية كما حدث مع الرئيس السابق بارتوميو الذي استقال في أكتوبر الماضي.