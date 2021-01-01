موعد انتخابات برشلونة 2021، طريقة التصويت، المرشحون وكل ما تريد معرفته

استعدادات خاصة داخل برشلونة لانتخابات الرئاسة المنتظرة، فما هو موعد الانتخابات ومن هم المرشحون ومن يحق لهم التصويت؟

تقترب انتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي برشلونة، ويزداد معها ترقب عشاق الفريق الكتالوني، حول المجلس القادم الذي ينتظر منه الكثير لإصلاح وتحسين الأوضاع داخل قلعة البلوجرانا.

وكان مجلس إدارة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة، قد تقدم باستقالته في آخر أكتوبر الماضي، بعد انطلاق حملة سحب الثقة منه نتيجة تراجع النادي بشكل ملحوظ في عهده وازدياد الأزمات والمشاكل.

وبعد رحيل بارتوميو، تقرر تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الفريق الكتالوني، برئاسة كارليس توسكيتس، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

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مجلس إدارة برشلونة الجديد، سيواجه العديد من التحديات لإعادة النادي إلى المكانة التي يريدها عشاق الفريق، سواء بالتعاقدات المناسبة لفريق كرة القدم، والخروج من الأزمة المالية الحالية، وسيكون أول ملف يشغل بال الجميع هو محاولة الحفاظ على أسطورة ونجم الفريق ليونيل ميسي وتجديد عقده.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد انتخابات برشلونة، ومن هم المرشحون على منصب الرئيس ومن لهم الحق في التصويت.

ما هو موعد انتخابات برشلونة؟

تنطلق انتخابات برشلونة يوم 7 مارس 2021، بعد أن كان من المقرر إقامتها يوم 24 يناير الحالي، ولكن تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تبدأ الحملات الانتخابية يوم 15 يناير وحتى 22 من الشهر ذاته وبعدها فترة صمت انتخابي حتى موعد الانتخابات.

وسيكون الرئيس في منصبه لمدة ست سنوات، باستثناء الظروف الاستثنائية كما حدث مع الرئيس السابق بارتوميو الذي استقال في أكتوبر الماضي.

من هو رئيس برشلونة السابق؟

كان جوسيب ماريا بارتوميو هو رئيس برشلونة السابق، والذي استقال في أكتوبر 2020، وكان من ضمن مهامه متابعة سوق الانتقالات وتجديد عقود اللاعبين وعقد الصفقات، كما كان واجهة النادي في مجال إدارة الأعمال.

تنحدر أصول بارتوميو من كتالونيا، وكان يتواجد في مجلسي الرئيسين ساندرو روسيل وجوان لابورتا، وتولى منصب الرئيس بشكل مؤقت في 2014 عقب استقالة روسيل، قبل أن يفوز بالانتخابات في 2015 ويتولى رئيس البلوجرانا حتى أكتوبر 2020.

من هم المرشحون لانتخابات رئاسة برشلونة؟

يتنافس ثلاثة مرشحين فقط على منصب رئيس مجلس إدارة برشلونة الجديد، وهم جوان لابورتا، وتوني فريشا، بالإضافة إلى فيكتور فونت.

وجمع لابورتا رئيس برشلونة الأسبق في الفترة من 2003 وحتى 2010، أكبر عدد من توقيعات الأعضاء، ويليه فونت ثم فريشيا.

بينما انسحب إيميلي روسو من سباق الانتخابات بعدما جمع أكثر من العدد الأدنى من التوقيعات وهي 2257 توقيعًا، بسبب ما وصفها بالحرب القذرة في الانتخابات.

وشدد الثلاثي في برامجهم الانتخابية على أهمية عودة برشلونة للمكانة التي يستحقها، والتجديد لميسي والاحتفاظ به حتى يتعاقد داخل قلعة الفريق الكتالوني.

من يحق لهم المشاركة في التصويت على منصب رئيس برشلونة؟

يقتصر التصويت على منصب رئيس برشلونة، على أعضاء النادي فقط، ويجب أن يكون الشخص الذي سيشارك في التصويت أكبر من 18 عامًا، وأن يكون عضوًا في برشلونة منذ عام على الأقل.

وفي الانتخابات الجديدة هذا العام وبسبب ظروف فيروس كورونا، هناك طريقة جديد للانتخابات والتصويت بدلًا من الذهاب إلى مراكز التصويت في كامب نو، وهي التصويت عن بعد عن طريق البريد كما حدث في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.