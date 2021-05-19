لابورتا يفاوض فليك لتدريب برشلونة خلفًا لكومان

هناك منافسة مع الاتحاد الألماني

أصبح المدرب الألماني هانز فليك هو المرشح الأبرز لقيادة برشلونة الموسم القادم، خلفًا للمدرب الحالي رونالد كومان.

الشكوك مستمرة حول مصير كومان مع برشلونة، رغم حصوله على بطولة كأس ملك إسبانيا مع الفريق الكتالوني.

الهبوط في مستوى الفريق وخسارته لنقاط سهلة في سباق الدوري الإسباني وضياع اللقب منه، جعل الأمور تسير نحو إقالته.

شبكة "RAC 1" الإسبانية، أكدت أن جوان لابورتا رئيس برشلونة يريد تعيين فليك خلفًا لكومان الموسم القادم.

مدرب بايرن سيكون متاحًا بعد نهاية هذا الموسم، بعد قراره بالرحيل عن النادي البافاري، وقدوم يوليان ناجلسمان بدلًا منه.

ويعتبر فليك هو الخيار المفضل للابورتا، بسبب النجاحات المبهرة له مع بايرن، وحصوله على جائزة مدرب العام من الاتحاد الأوروبي في 2020.

فليك قاد بايرن كذلك لإسقاط برشلونة 8/2 الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستكمل مشواره نحو الفوز بالبطولة.

الموقف يبدو غامضًا حتى الآن بموافقة فليك على تولي المهمة، بسبب رغبة الاتحاد الألماني في تعيينه كمدرب للمنتخب بعد الرحيل المتوقع ليواخيم لوف.

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يذكر أن صاحب الـ56 سنة فاز بلقب الدوري الألماني مع بايرن مرتين، بالإضافة للقب كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والمحلي.