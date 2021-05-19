أحدهما مفاجأة .. تشافي يرفض عرضين مغريين من أجل حلم برشلونة

المدرب الإسباني مستمر مع السد حتى إشعار آخر

قرر تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري، البقاء مع فريقه الحالي، رغم تلقيه بعض العروض المغرية.

تشافي قرر مؤخرًا تجديد عقده مع السد لمدة عامين، وسط أنباء حول وجود أحد البنود في عقده، يسمح له بالانتقال إلى برشلونة في أي وقت.

ما هي العروض التي وصلت لتشافي؟

الإسبان تمتع بموسم ناجح مع السد، حيث توج هذا الموسم بلقبي الدوري وكأس قطر.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن تشافي تلقى عرضًا مثيرًا للاهتمام من بوروسيا دورتموند لتدريب الفريق الألماني للمواسم الثلاثة المقبلة.

ويأتي ذلك لإيمان النادي بأن تشافي هو الشخص المثالي لإعادة صياغة مشروعه الجديد ولكنه رفض في النهاية.

مكالمة أخرى كانت بمثابة المفاجأة لتشافي نفسه، عندما تواصل الاتحاد البرازيلي معه حول إمكانية خلافة تيتي المدرب الحالي بعد كأس العالم في قطر 2022.

ماذا عن برشلونة؟

تشافي رفض كلا العرضين، ووجه الشكر للاتحاد البرازيلي ودورتموند على اهتمامهما بخدماته، ولا يوجد سوى فريقين على خارطة الطريق بالنسبة له وهما السد وبرشلونة.

بعض الصحف الإسبانية، أكدت أن جوان لابورتا رئيس برشلونة اختار تشافي لتولي مسؤولية الفريق خلفًا لرونالد كومان بعد نهاية هذا الموسم.

ويأتي ذلك بسبب المستوى المتواضع لبرشلونة الفترة الأخيرة تحت قيادة الهولندي، والذي تسبب في خسارة لقب الدوري الإسباني.

القرار يبدو في غاية الصعوبة، ولكن لابورتا سبق ان اتخذ هذه المجازفة في 2008 عندما قرر إسناد المهمة لمدرب شاب وقتها وهو بيب جوارديولا.

ماذا قدم تشافي منذ قدومه للسد؟

المدرب الإسباني الشاب تولى المهمة في يوليو 2019 ومرتبط حاليًا بعقد حتى يونيو 2023 وقاد الفريق في 76 مباراة.

صاحب الـ41 سنة نجح في تحقيق الفوز 48 مرة وتعادل في 12 مباراة وخسر 16 مواجهة مع الفريق القطري.

السد حقق دوري نجوم قطر بقيادة تشافي في الموسم الحالي بعد تصدر البطولة برصيد 60 نقطة من خلال 22 جولة حيث حقق الفوز في 19 وتعادل في 3، وبدون السقوط في أي هزيمة وكذلك توج بلقب الكأس.

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