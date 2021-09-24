لابورتا يتراجع ويحسم موقفه من تعيين تشافي

النادي الكتالوني يفقد الأمل في مارتينيز

أصبح تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي، هو الأقرب الآن لتولي قيادة الفريق الكتالوني.

النتائج السيئة تضرب برشلونة من كل اتجاه، بعد الخسارة من بايرن ميونخ وغرناطة، والتعادل المحبط أمام قادش، أمس الخميس.

الأمور كلها تشير إلى رحيل المدرب رونالد كومان، بسبب فقدان النادي الثقة في الهولندي قبل مواجهة ليفانتي يوم الأحد القادم.

لماذا أصبح تشافي هو المفضل؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن جوان لابورتا كان يعارض فكرة تولي تشافي مهمة تدريب برشلونة في الصيف، ولكنه رفع الحصار الذي فرضه على نجم الفريق السابق.

وهو ما جعله يدخل بقوة على رأس المرشحين لخلافة كومان، نظرًا لوجود العديد من الآراء المؤيدة لوجوده داخل مجلس إدارة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن هناك بعض الأصوات بالإدارة أخبرت لابورتا أن تشافي هو البديل المثالي لكومان في حالة إقالته.

ما هي مطالب تشافي؟

المدرب الإسباني معجب بأسلوب برشلونة وخطة 4/3/3، كما أنه يعتبر من النجوم المفضلين للجماهير باعتباره من أبناء النادي.

التوقيع مع تشافي سيتطلب الصبر من لابورتا على برشلونة، وأن يمنحه الجمهور والرأي العام المزيد من المساحة لتنفيذ مشروعه.

ووفقًا لبعض المصادر لـ"موندو" فإن صاحب الـ41 سنة مستعد للتكيف على الوضع الحالي في كامب نو، ولن يطلب الحصول على صلاحيات موسعة بالنادي نظرًا لثقته في لابورتا.

وعلى الجانب الآخر لا يوجد أي بند في عقد تشافي الممتد مع السد القطري حتى 2023 يسهل انتقاله إلى برشلونة، لكن السد لن يعيق رحيله نظرًا للعلاقة الممتازة بين الطرفين.

لماذا تم صرف النظر عن مارتينيز؟

روبيرتو مارتينيز كان المرشح المفضل لقيادة برشلونة هذا الموسم، لكن المنتخب البلجيكي لن يترك مدربه في أي وقت قريب.

ويثق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، في بقاء مدربه حتى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 بسبب النتائج الجيدة والمستوى المميز للفريق معه.

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