كومان : الفوز يعني الاستمرار والخسارة تؤدي للبحث عن مدرب آخر !

نتيجة محبطة جديدة لبرشلونة

يؤمن رونالد كومان مدرب برشلونة، أن فريقه ظهر بصورة جيدة، رغم السقوط في فخ التعادل السلبي مع قادش من دون أهداف، بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

برشلونة دخل اللقاء وهو تحت ضغوط هائلة، بعد الخسارة من بايرن ميونخ وغرناطة، ليصبح مصير كومان محل الكثير من الشكوك.

مواجهة قادش كانت سلبية، وشهدت طرد الهولندي فرينكي دي يونج، لتزداد الأمور صعوبة على الفريق الكتالوني.

وفي هذا السياق قال كومان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"كانت لدينا بعض الفرص لكن لم نستغلها، النتيجة ليست كل شيء، عليك تحليل ما فعله الفريق ولا يمكنني الشكوى من هذه الناحية".

وأضاف:"لست سعيدًا لأننا كنا على وشك التسجيل أكثر من مرة ولم ننجح، مما أدى إلى تعقيد الأمور كثيرًا".

وتابع:"استحوذنا على الكرة وتسببنا في إجهاد الخصم، اضطروا إلى الركض كثيرًا لإغلاق المساحات أمامنا".

وأما عن مستقبله:"يبدو أنني إذا فزت سأستمر وإذا خسرت سيجب العثور على مدرب جديد للفريق".

وأوضح:"نحن بحاجة للفوز، الفريق يعمل كل يوم، ونأمل أن تكون هناك ليلة تالية نعمل فيها، نحن نريد الفوز بالألقاب ولكن علينا التحلي بالواقعية أيضًا، انظر إلى الفريق الذي لدينا والأشخاص الذين نفتقدهم، هاك 7 لاعبين أساسيين غائبين عن المباراة".

علاقته بجوان لابورتا رئيس النادي:"تواجد في الفندق واستقبلنا بعضنا البعض قبل وقت قصير من مغادرته، بالتأكيد سيكون هناك المزيد من الحديث إذا كان النادي يريد التحدث".

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يذكر أن النتيجة تضع برشلونة في المركز السابع بجدول الليجا بـ9 نقاط، بفارق شاسع عن ريال مدريد المتصدر بـ16 نقطة.