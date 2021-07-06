لابورتا يبعث برسالة هامة لجماهير برشلونة حول تجديد ميسي

الأزمة المالية تضرب النادي الكتالوني

قرر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، إرسال رسالة إلى جماهير الفريق تبعث بالاطمئنان والهدوء خلال الأزمة الحالية.

برشلونة يواجه أزمة مالية طاحنة، تجعل الأمور غاية في الصعوبة لتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الوضع الحالي يشير إلى أن ميسي لا يمانع البقاء، لكن النادي عليه توفير بعض الأموال قبل القيام بذلك.

ماذا قال لابورتا عن تجديد ميسي؟

رئيس النادي الإسباني تواجد اليوم في مكتبه الخاص، من أجل مواصلة الاجتماعات المكثفة للخروج من الأزمة الحالية.

وعندما وصول قال عن ملف تجديد ميسي والأزمة المالية:"كل شيء يسير على ما يرام".

وتأتي هذه الرسالة القصيرة، بعد ما قاله لابورتا الأسبوع الماضي، حول رغبة ميسي في البقاء، وأنه يعمل على إغلاق الملف في أسرع وقت ممكن.

ما هي طبيعة أزمة برشلونة؟

مؤخرًا علم جول أن برشلونة لن يستطيع تسجيل عقود ليونيل ميسي ولا سيرخيو أجويرو ولا ممفيس ديباي ولا إريك جارسيا ولا إيمرسون في الوقت الحالي، بسبب تخطي النادي لحاجز الرواتب الذي حددته رابطة الليجا للفريق، لذلك تخفيض فواتير الرواتب أصبح ضرورة ملحة لدى الإدارة.

بالرغم من الوضع السيئ هناك حالة ثقة لدى إدارة برشلونة في خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا وفي تغيير موقفه الحالي للقيام بما قامت به معظم روابط الأندية من تيسير للوضع المالي وتجاوز عن الحد الأقصى للرواتب خلال الموسم الجديد.

في الواقع فالمفاوضات مع تيباس والرابطة جارية في الوقت الحالي، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بعد، لذلك وحتى الآن فالحل الوحيد أمام برشلونة هو تخفيض الرواتب وتوفير 200 مليون يورو وموازنة الأمور اقتصاديًا قبل أن يستطيع النادي تسجيل أي عقد جديد.

تلك الشروط وافق عليها 42 ناديًا إسبانيًا بالفعل، لذلك المفاوضات صعبة ومعقدة، والنادي بدأ في تسريح اللاعبين وبيعهم، فباع جونيور فيربو وأعار فرانشيسكو ترينكاو وكونراد وباع توديبو كما فسخ عقد ماتيوس فيرنانديش، بالرغم من كل ذلك فالإدارة بعيدة للغاية عن تحقيق هدف توفير الـ 200 مليون يورو.

هل تكفي الجهود الحالية للخروج من الأزمة؟

بيت القصيد هنا، حتى لو نجح برشلونة في التخلص من أومتيتي وبيانيتش وكوتينيو سيكون الفريق قد تخلص من 64 مليون يورو فقط بواقع 28 لكوتينيو و16 لبيانيتش و20 لأومتيتي، بالإضافة لـ 9.2 لجونيور و8 لترينكاو و3.2 لكونراد و9.5 لتوديبو بالإضافة لسالب 4.2 لماتيوس ليكون إجمالي التوفير 89.7 مليون.

هل يكفي ذلك لتحسين وضع برشلونة؟ بكل تأكيد لا، فالنادي لن يستطيع استغلال سوى 25% من تلك الأموال في الصفقات الجديدة وفي تسجيل العقود.

لأن برشلونة تجاوز الحد الأقصى للرواتب بنسبة 110% فذلك يعني وفقًا لقوانين رابطة الأندية أن الحد الأقصى للنفقات سيكون 25% من الدخل أي حوالي 22 مليون يورو.

كل ما تحدثنا عنه سابقًا لن يكون كافيًا حتى لتسجيل عقد ميسي الجديد، وهو التجديد الأهم بين كل الصفقات بسبب جدواه الاقتصادية والدخل الذي يتسبب فيه للنادي، والذي تجاوز بكثير راتبه مع الفريق، مما قد يعني التخلي عن بعض اللاعبين الآخرين وعلى رأسهم جريزمان وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

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