لابورتا يصدم جماهير برشلونة بوضع النادي الكارثي

خوان لابورتا يصدم جماهير برشلونة بما وجده داخل أروقة النادي الكتالوني فكيف سيصلح الوضع؟

يبدو أن الوضع في برشلونة كارثي فحتى رئيس النادي خوان لابورتا العائد منذ أشهر قليلة إلى مقعد الرئاسة تفاجأ بالوضع الحالي بل عده "أسوأ مما تصور".

وعاد لابورتا باكتساح إلى رئاسة برشلونة في مارس الماضي بعد سنوات ناجحة قضاها رئيسًا للنادي الكتالوني.

ويعقد رئيس برشلونة اليوم أول مؤتمر له مع الأعضاء وبالتزامن مع ذلك نشرت صحيفة "لا بانجارديا" حوارًا مع خوان نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو وهو الحوار الأول للابورتا بعد أكثر من 100 يوم في رئاسة النادي الإسباني.

ما الوضع داخل أروقة برشلونة؟

تحدث لابورتا عن الوضع في برشلونة وقال: "النادي أسوأ مما كنت أتوقع. توقعت أن يكون الوضع معقدًا". مُضيفًا "حينما أقول إنني وجدت النادي في وضع أسوأ مما توقعت لأن بعض العقود تكبلنا كثيرًا".

وتابع رئيس برشلونة "هناك أمور ستُشرح ولا استبعد أي قرار. كل شيء سيُشرح لأن العقود تُظهر كل شيء".

وكان برشلونة قد كشف في تقريره المالي الأخير عن ديون وصلت إلى مليار دولار نصفها تقريبًا قصيرة الأجل بعدما كان النادي يتوقع قبلا بعام أن يصبح أول نادٍ تتخطى مداخيله المليار يورو.

وواصل لابورتا شرحه للظروف التي يمر بها برشلونة "وصلنا باكتساح وكان ذلك واضحًا. والآن أن ومجلسي مسؤولون ولم يكن أحدًا منخرطًا في العمل منذ مدة".

وأردف رئيس برشلونة "علينا أن نتغير ونتطور، لم يحدث شيئًا وأصبحنا تائهين".

هل بارقة أمل تلوح في الأفق؟

لكن لابورتا في نفس الوقت بعث برسالة طمأنينة لجماهيره "ما يحدث وسيحدث سيكون أفضل لبرشلونة".

وتطرق لابورتا إلى قصة الرواتب في برشلونة وقال "وجدنا موظفين برواتب غير صالحة ما سيدفعهم إلى التلاعب".

وتتوالى شركة إعادة هيكلة الموظفين في برشلونة "العقود لقائمة يمكن تغييرها او إعادة تنظيمها. بعض القرارات نتمنى ألا نضطر لاتخاذها لكن لا شيء مستبعدًا إن كان لصالح برشلونة. لدينا فجوة بين الرواتب والإهلاك بلغ 650 مليون يورو وهو رقم أكبر من دخلنا. هذه الرواتب لم تعد موجودة".

وظهرت دراسة في بداية 2020 تشير إلى أن برشلونة هو النادي الرياضي الأكثر دفعُا للرواتب في العالم كما ظهرت تسريبات لعقد قائد الفريق ليونيل ميسي وأظهرت تقاضيه ما يقرب من 555 مليون يورو في عقده الأخير الذي جدده وهو الأمر الذي أغضب ميسي كثيرًا من افدارة السابقة واتهمها بتسريب العقد.

وكان برشلونة قد توصل لإتفاق عقب جائحة كورونا السنة الماضية مع لاعبيه لتخفيض عقودهم مرتين لمواجهة الزمة المالية التي تواجه النادي وكادت أن تدفعه إلى الإفلاس.

اقرأ أيضًا:

لابورتا في 100 يوم.. مجاملة العائلة وإعادة البطولات

ليست مسألة أموال .. لابورتا يكشف شروط ميسي للتجديد مع برشلونة

لابورتا: أحترم الأسطورة كومان ولم نحسم مصير ميسي بعد