لابورتا: أحترم الأسطورة كومان ولم نحسم مصير ميسي بعد

هل يستمر الهولندي؟

تحدث رئيس برشلونة جوان لابورتا في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ تعيينه بالمنصب، وناقش عدة مواضيع هامة على رأسها موقف رونالد كومان من الاستمرار مدرباً للفريق وتمديد عقد ليونيل ميسي.

لابورتا فاز بالانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني ليحل محل الراحل جوسيب ماريا بارتوميو، وهي الفترة الثانية له بالمنصب.

ماذا قال لابورتا عن موقف كومان من الاستمرار مدرباً لبرشلونة؟

الرئيس قال في بداية المؤتمر: "في برشلونة لا يوجد موسم انتقالي، نحترم الموسم الذي وصلنا فيه وأخبرت المدرب بهذا".

وأكمل: "سنناقش ونحلل الموسم ثم نتحدث مع المدرب بخصوص المستقبل، تعاملنا باحترام كبير مع كومان، وهو أسطورة ويمبلي وشخص محترف يقوم بعمله".

وأتبع: "في نهاية الموسم سنقيم ونبدأ العمل للموسم المقبل، تم الترتيب أن نلتقي الأسبوع المقبل".

ماذا قال لابورتا عن تجديد عقد ليونيل ميسي في برشلونة؟

الرئيس عنون أيضاً مفاوضات ناديه مع الأرجنتيني: "الأمور تسير بشكل طيب ولكن حتى الآن لم يحسم الأمر نهائياً".

وأردف: "سنستمر في الحديث وسنقدم عرضاً ضمن قدرات النادي، العلاقة طيبة ونعمل من أجل احتمالية بقاء ليو".

هل أكد لابورتا حدوث صفقات جديدة في برشلونة؟

الرئيس الجديد ناقش مسألة التعاقدات في خطابه: "الأسبوع المقبل سنعلن عن بعض الإضافات للفريق الأول، البيئة تريدني أن أتحرك سريعاً ولكن الأمور مختلفة".

وأكمل: "نتحرك خطوة بخطوة لأننا نعمل على وضعين مختلفين في برشلونة بالوقت الراهن".

كيف علق لابورتا على مشاركة برشلونة في تأسيس السوبرليج؟

قال الرئيس: "الأمر ليس بجديد، كان هناك مجموعة G-14، ثم رابطة الأندية، الأندية الكبرى تعاني ولكن لن ندير ظهرنا للمطالبات والتحركات".

وأتبع: "ندافع عن مصالح برشلونة، موقفنا هو الحوار مع الجميع، تحدثت مع تشيفرين، وعلاقتي جيدة مع روبياليس وتيباس

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