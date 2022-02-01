لابورتا: مندهش من موقف ديمبيلي .. وضعه يضر الجميع

أعرب جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة عن اندهاشه من القرارات التي اتخذها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بخصوص مستقبله في الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده جوان لابورتا اليوم للكشف عن الحقائق الخاصة بالوضع المالي للنادي، بعد التحقيقات التي أجريت على عمل الإدارة السابقة.

وكان ديمبيلي رفض تجديد عقده مع برشلونة، والذي ينتهي بنهاية الموسم، وقرر "البلوجرانا" عرضه في سوق الانتقالات، لكن الفرنسي رفض عرضًا تلو الآخر حتى نهاية يناير.

ماذا قال لابورتا عن ديمبيلي؟

وقال رئيس البلوجرانا: "من الصعب فهم موقف ديمبيلي، بقائه ليس جيدًا له أو للنادي".

وأضاف: "نحن مندهشون جدًا أن ديمبيلي لم يقبل عرض النادي الإنجليزي أيضًا، نعتقد أن لديه اتفاق مع ناد آخر بالفعل".

ماذا هو الخبر السار الذي زفه لابورتا؟

"الخبر السار أننا تمكنا من تسجيل أداما تراوري، وإذا سارت الأمور كما يجب، سنتمكن من ضم أوباميانج".

ماذا قال لابورتا عن الوضع المالي للفريق؟

وأردف لابورتا: "وجدنا وضع مالي سيء للغاية بعد وصولنا، الآن القضية لدى المدعي العام، وستتم محاسبة ما أذنب، أريد أن يعرف الجميع أننا لسنا جزء من ما حدث".

وأكمل: "نحاول حل هذه المشاكل، ونجحنا في تخفيض 159 مليون يورو من فاتورة الرواتب، وعملنا أن تكون الأجور بقدر معقول".

وأنهى: "نحاول تقليل حجم الخسائر، وسداد أكبر قدر ممكن من الديون، خلال عملنا على زيادة دخل النادي، نريد إنهاء هذه المرحلة المظلمة لنادينا".

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