لابورتا : مبابي لا يهمنا وسنتصرف بطريقة طبيعية الصيف القادم

حديث رئيس النادي الإسباني خلال مؤتمر تقديم لوك دي يونج

أكد جوان لابورتا رئيس برشلونة، أن النادي الإسباني سيمكنه التصرف بشكل طبيعي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة اضطر للتخلي عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف، بسبب الأزمة المالية التي منعته من تسجيل اللاعب بقائمة الفريق للموسم الجديد.

الأمر وصل كذلك للتخلي عن أنطوان جريزمان، إيلاش موريبا، ميراليم بيانيتش وإيمرسون رويال من أجل تخفيض الرواتب.

ماذا قال لابورتا؟

رئيس برشلونة قال في المؤتمر الصحفي لتقديم لوك دي يونج:"يسعدنا جدًا تواجده بالفريق، ومن دواعي سروري تقديمه كلاعب للفريق".

وأضاف:"يمكنه المساهمة كثيرًا ونحن نحب طريقته ونؤمن بقدرته على مساعدتنا في تسجيل الكثير من الأهداف".

وتابع:"أنا مرتاح للغاية، في ظروف صعبة جدًا قمنا بعمل ممتاز، وأريد توجيه الشكر لرافائيل يوستي وماتيو أليماني ورامون بلانيس، بعد الوصول إلى حد 80% من الرواتب بعدمما كنا 110%".

وأما عن تجديد سيرجي روبيرتو:"الأمور تسير بشكل جيد للغاية، وقدم تم الاتفاق بالفعل ولم يتبق سوى التوقيع على العقود، فهو فعل مثل قادة الفريق الآخرين وقام بدعم النادي".

ماذا عن تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي؟

رئيس برشلونة رد قائلًا:"ما يفعله الآخرون لا يهمنا، ليس لدي ما أقوله".

وأنهى حديثه عن مستقبل رونالد كومان:"لديه الدعم الكامل واحترامي، وهو يعرف جيدًا أنه يحظى بدعمي وأشعر بارتياح معه وأنا متأكد أنه يبادلني هذا الشعور".

واستكمل:"ما زلت أثق في المدرب، لديه كل القوة في المجال الرياضي، ويحظى بدعمنا الكامل واحترامنا وثقتنا".

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