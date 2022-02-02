لابورتا: ما فعلناه في يناير هو نصف ما نريده لبناء برشلونة

أبدى جوان لابورتا رئيس برشلونة حماسه بخصوص عودة أداما تراوري إلى النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان برشلونة قد أعلن التعاقد مع أداما تراوري قادمًا من وولفرهامبتون، ليكون بذلك التدعيم الثالث هذا الشتاء.

صفقة تراوري تمت على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم، مع تضمين بند للشراء "مفتوح" حسب إعلان النادي.

ماذا قال جوان لابورتا؟

وتحدث جوان لابورتا، رئيس النادي خلال المؤتمر الرسمي لتقديم اللاعب الذي أقيم اليوم الأربعاء بـ"كامب نو".

وقال عن اللاعب صاحب الـ26 عامًا: "نحن متحمسون، لأن لاعب أكاديمية لا ماسيا يعود في منتصف عملية إعادة بناء للفريق.. لقد أخذت هذا الشيء في الاعتبار وتم بذل جهد كبير".

متى سيظهر تراوري؟

يفترض أن يكون الظهور الأول لتراوري بقميص برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في كامب نو بالأسبوع المقبل، بقمة من قمم الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن أداما يعتبر أحد أبناء النادي الكتالوني وأكاديمية لا ماسيا، ولكنه رحل في صيف 2015 متجهًا إلى أستون فيلا.

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