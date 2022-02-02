أفرمارس يكشف سبب فشل انتقال نجم أياكس لبرشلونة

كشف الهولندي مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس أمستردام، سبب فشل صفقة انتقال لاعب الفريق نيكولاس تاجليافيكو إلى برشلونة.

النادي الكتالوني على مدار فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، كان يحاول التعاقد مع تاجليافيكو.

الأمر الذي استقبله النادي الهولندي بترحيب كبير لكن في النهاية لم تنجح الصفقة.

ماذا قال أوفرمارس؟

وقال أوفرمارس خلال تحليله للميركاتو الشتوي عبر قناة أياكس: "اتفاق تاجليافيكو مع برشلونة كان صعبًا للغاية، نعم، كان علينا تقييم الوضع جيدًا قبل اتخاذ القرار".

وأضاف: "حاول برشلونة التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، ولكننا كنا في حاجة إلى بديل، ولم يكن هناك أي وقت للعثور عليه".

وختم النجم الهولندي السابق: "أنا حزين على تاجليافيكو، فهو لاعب رائع، لكن المفاوضات لم تنجح".

ما هي تفاصيل اهتمام برشلونة بتاجليافيكو؟

برشلونة أراد ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء، لكن النادي الهولندي رفض رحيله إلا في حال وجود بديل.

وبحسب التقارير فإن برشلونة عرض صفقة تبادلية على أياكس، نقل ظهيره الشاب أليخاندرو مقابل تاجليافيكو، لكن الفريق الهولندي لم يقتنع بالصفقة.



