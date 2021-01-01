لابورتا: برشلونة استحق العبور أمام باريس سان جيرمان

البلوجرانا خسر بمجموع المباراتين 5-2

علق رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا على وداع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان وأكد أن فريقه كان يستحق العبور للدور التالي.

برشلونة تعادل إياباً في باريس الأربعاء بهدف لكل جانب، ولكن سابق خسارته في "كامب نو" 4-1 أعطت الأفضلية للفريق الفرنسي.

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وقال لابورتا عبر "سبورت": "نملك فريقاً كان مصدراً للفخر، دافعنا عن كبرياء برشلونة، استحقينا الفوز واستحقينا العبور".

لابورتا لم يكن الوحيد الذي أشاد بمستوى البلوجرانا، ولكن اتفق معه أيضاً لاعبي الفريق جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو الذان لم يشاركا في المباراة الأربعاء للإصابة.

وقال بيكيه عبر "تويتر": "مباراة كبيرة بعد نتيجة الذهاب، فخور بفريقي، هناك موسم طويل وسنقاتل للنهاية، لنرفع الرؤوس ونستمر للأمام".

أما روبرتو فقال أيضاً عبر "تويتر": "فخور بهذا الفريق، نملك الفرصة لتحقيق لقبين، اليوم أعطينا كل الممكن، اليوم ودائماً تحيا برشلونة".

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ويملك بعد برشلونة فرصة تحقيق لقبي كأس ملك إسبانيا الذي بلغ مباراته النهائية ويلاعب بيلباو، وكذلك الدوري الإسباني الذي يحتل الترتيب الثاني في جدوله.