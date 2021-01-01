كومان: صنعنا فرصًا أكثر من باريس في الذهاب وميسي يجب ألا يشك في مستقبل برشلونة!

ما بعد التعادل..

اعتبر رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه قد صنع فرًا في مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أكثر من التي صنعها النادي الفرنسي في مباراة الذهاب، لكن الفارق كان في "الفاعلية".

برشلونة كان الطرف الأفضل في مباراة الإياب لدرجة أن الآمال ذهبت لإمكانية قيام البلوجرانا بريمونتادا تاريخية جديدة، غير أن هدف كيليان مبابي من ركلة جزاء بعد عرقلة كليمون لونجليه، هدأ المباراة كثيرًا.

ورغم إحراز ليونيل ميسي لهدف عالمي بعد ذلك، فإنه نفسه من كان سببًا في أن تهدأ المباراة أكثر وأكثر بعدما أهدر ركلة جزاء في آخر ثواني الشوط الأول، جعلت النتيجة تبقى على حالها بهدف لكلا الفريقين، وهي نفسها النتيجة التي انتهت بها المباراة.

كومان تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "لكن أٌقصينا من البطولة، لكننا نغادر بشعور جيد، كانت لدينا فرص وقدمنا شوطًا أول رائعًا، كنا نستحق شيئًا أكثر، على الأقل أن ننُهيه 2-1".

كما أضاف "نتيجة مباراة الذهاب كانت مبالغ فيها، أعتقد أننا صنعنا اليوم أكثر بكثير مما صنعوا هم في كامب نو، لكن في النهاية سجلنا هدفًا وهو أربعة، هذا هو الفارق".

وتابع "لقد بذل الفريق جهدًا كبيرًا ولكن عليك أيضًا أن تكون محظوظًا بعض الشيء، هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها حارس المرمى المنافس هو لاعب المباراة".

أما عن ركلة الجزاء المهدرة من ميسي، فقال كومان "لم تكن مفتاح المباراة، لكنها كانت لحظة مهمة بالطبع، إنها أشياء تحدث في كرة القدم، ما علينا الآن هو تسليط الضوء على أداء الفريق كله".

"لقد كان رد فعلنا اليوم جيدًا، لعبنا بالمستوى الذي نستطيع أن نظهر به وعلينا أن نواصل السير على هذا الطريق، أعتقد أن صورة الفريق اليوم كانت مهمة للغاية."

واختتم كومان مجيبًا على سؤال حول وجهة نظره في مستقبل ميسي بقوله "بشكل عام، رأى ليو منذ فترة طويلة أن الفريق ينمو".

وأتم "مع التغييرات التي أجريناها وتصعيد الشباب، لا يمكن أن يكون لدى ميسي شكوك حول مستقبل هذا الفريق".

الجدير بالذكر أن التقارير الواردة من الصحف رجحت أن يرحل ميسي بنهاية عقده هذا الصيف، وإن كان البرغوث قد أظهر روحًا عالية في الفترة الأخيرة سواءً أمام بي آس جي اليوم أو أمام إشبيلية في كأس ملك إسبانيا.

كما تجدر الإشارة إلى أن برشلونة هو وصيف الدوري الإسباني الحالي بفارق 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ويمتلك فرصة الخروج بلقب الكأس عندما يلتقي مع أتلتيك بيلباو في النهائي.