استبعاد تشافي واستحالة جوارديولا.. 5 أسماء جديدة على طاولة لابورتا لتدريب برشلونة

من يدرب البرسا في النهاية؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس برشلونة جوان لابورتا سينتظر ما سيحدث في نهائي دوري أبطال أوروبا لمعرفة إمكانية إعادة بيب جوارديولا لتدريب البرسا من عدمها.

ويلعب مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا النهائي الأوروبي الأول في تاريخه أمام تشيلسي يوم السبت المقبل بالدراجاو بالبرتغال، وسط شائعات عن إمكانية رحيل الفيلسوف حال ظفره باللقب.

ورغم صعوبة فكرة رحيل جوارديولا أو حتى عودته لتدريب برشلونة، لكن لابورتا لم يفقد الأمل وسيحاول، غير أنه قد وضع قائمة من المرشحين لخلافة رونالد كومان حال فشل التعاقد مع بيب.

ما هي الأسماء المرشحة لخلافة كومان في تدريب برشلونة؟

صحيفة "سبورت" المقربة من دوائر اتخاذ القرار في برشلونة نشرت 5 أسماء موجودة على طاولة لابورتا حاليًا حال فشل التعاقد مع بيب جوارديولا.

المفاجأة الكبرى كانت استبعاد تشافي هيرنانديز من القائمة الجديدة، وذلك نتيجة لقناعة لابورتا بأن مدرب السد القطري الحالي يفتقد إلى الخبرة اللازمة لتدريب البلوجرانا.

أما الأسماء الأخرى المطروحة، فهي: تييري هنري، يواخيم لوف، مارسيلو جاياردو، روبيرتو مارتينيز، جارسيا بيمينتا.

ما هي مؤهلات الأسماء الجديدة المرشحة لتدريب برشلونة؟

يعد يواخيم لوف هو أبرز الأسماء في القائمة الجديدة لتدريب برشلونة بعدما حقق لقب كأس العالم 2014 واتفق مع الاتحاد الألماني على مغادرة المنتخب بنهاية اليورو في الصيف المقبل.

كما أن اسم مارسيلو جاياردو ليس جديدًا على برشلونة، فمدرب ريفر بليت الأرجنتيني كان قريبًا من خلافة إرنستو فالفيردي في كتالونيا مع بدايات 2020، لولا رفضه العرض في اللحظات الأخيرة.

أما روبيرتو مارتينيز فهو يتمتع بسمعة عالية بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد أعلن عن مغادرته منتخب بلجيكا والعودة لتدريب الأندية مجددًا بعد نهاية اليورو.

يظل تييري هنري هو أقل الأسماء من ناحية الخبرة والنجاحات، حيث كانت تجربته سيئة للغاية مع موناكو، ومؤخرًا ترك تدريب تورنتو الكندي لأسباب شخصية.

جارسيا بيمينتا هو مدرب رديف برشلونة ويحظى بتقدير كبير من قبل الرئيس لابورتا، وإن كانت الآراء داخل النادي تسير بأن الفريق الراهن يحتاج إلى مدرب أكثر خبرة في المرحلة القادمة.

هل يبقى كومان مدربًا لبرشلونة في الموسم المقبل؟

عقد رونالد كومان مع برشلونة لا يزال ممتدًا حتى صيف 2022، وبحسب الأنباء الواردة من كامب نو، فإن لابورتا طلب إمهاله 15 يومًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب الهولندي.

وفي كل مناسبة ممكنة، شدد كومان على رغبته في الاستمرار مع برشلونة على الرغم من اعترافه بأن الموسم الأول له في كامب نو لم يسر بالطريقة التي تمناها الجميع.

جدير بالذكر هنا إلى أن كومان قد حقق لقب كأس ملك إسبانيا مع احتلاله المركز الثالث في الدوري الإسباني وخسارة كأس السوبر في النهائي، إلى جانب توديع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

اقرا أيضًأ..