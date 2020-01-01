لابا كودجو: كنت ألعب "حافي القدمين" وأبيع الخضروات ولست الأفضل

مهاجم العين الإماراتي يتحدث عن معاناته قبل احتراف كرة القدم.

تحدث المهاجم التوجولي، لابا كودجو، لاعب نادي العين الإماراتي، عن المعاناة التي واجهه خلال طفولته، وبدايته لعب كرة القدم، قبل الاحتراف واللعب لأندية كبيرة، وتقديم مستويات طيبة.

لابا كودجو قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "حياة اللاعب الإفريقي ليست سهلة، وأن أصبح لاعباً محترفاً شيء تطلب الكثير من التضحية، وفي صغري كنت ألعب «حافي القدمين» في منطقتنا، كما عملت من أجل مساعدة عائلتي التي ضمت عدداً كبيراً من أشقائي وشقيقاتي، ومنها قيامي ببيع الخضراوات!".

المهاجم التوجولي تابع: "لطالما أردت أن أصبح لاعب كرة قدم محترفاً، مررت بتجارب كثيرة في طفولتي جعلتني أقوى لاحقاً، ومصدر قوتي ينبع من أسرتي التي وقفت معي طوال حياتي، والدي الذي توفي مطلع الموسم الحالي، كان دائماً ينصحني بالذهاب إلى التدريبات والضغط على نفسي وعدم التوقف بسبب التكاسل".

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وأردف: " شقيقي الأكبر توقف عن مسيرته لاعباً لكرة قدم من أجل أن يساندني في بداية انطلاقتي، بعدما وجد لدي القدرة على بلوغ النجاح".

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وبعد مستوياته الرائعة مع العين خلا ل الفترة الماضية، رفض كودجو وصف نفسه بأفضل لاعبي فريقه، حيث قال: "لا أنسب لنفسي أنني الأفضل، هناك مجموعة من اللاعبين يقومون بعمل كبير معاً، كما أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يقدمان مثالاً لجميع اللاعبين، بأنه لا يمكن أن تصل القمة أو تتوقف عند نقطة معينة".

وواصل: "يجب ألا نستسلم، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا، في حال سعينا للخروج بألقاب هذا الموسم، ندرك أن المهمة صعبة في انتظارنا، ولكن يجب القتال في كل مباراة متبقية في مختلف المسابقات".

ويتصدر لابا كودجو قائمة هدافي دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 14 نقطة، ويقدم مستويات مميزة رفقة العين هذا الموسم.