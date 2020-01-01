بيدرو إيمانويل: العين لن يُغير أسلوب لعبه أمام الشارقة

قمة مباريات الجولة القادمة من الدوري الإماراتي

قال بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين أنه لن يُغير من أسلوب لعبه خلال مواجهة الشارقة مساء غدٍ الخميس في قمة الجولة الـ16 للدوري الإماراتي.

العين سيستقبل حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم الماضي على استاد هزاع بن زايد في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يحتاج الفريقان للفوز للحفاظ على آمالهما في منافسة شباب الأهلي على اللقب.

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المدرب البرتغالي أكد على التنافسية الشديدة بين الفريقين وطموحهما لتحقيق الفوز لمواصلة الصراع على اللقب، مضيفًا "الشارقة فريق منظم يعتمد على الهجمات المعاكسة السريعة، ولكننا نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا".

وعن طريقة اللعب، قال بيدرو "سنعتمد أسلوبنا المعروف وسنسعى إلى الاستحواذ على الكرة لتحقيق الفوز وعدم استقبال أي هدف في المباراة وهذا هو هدفنا الأول".

تابع "ندرك جيدًا أننا مطالبون بإظهار شخصيتنا القوية ونعرف ما المطلوب لكسب التحدي".

وأتم مدرب ألميريا السابق بالتأكيد على أن المواجهة لن تكون سهلة بين فريقين يملكان نفس الرصيد من النقاط ويسعيان دومًا لحصد الألقاب.

يُذكر أن العين والشارقة ومعهما الجزيرة يمتلك كل منهم 27 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإماراتي وبفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي في الصدارة، لكن الأول يمتلك مباراة مؤجلة سيخوضها لاحقًا أمام اتحاد كلباء.



