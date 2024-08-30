بعد تصريحات مشعبي .. الشباب يعاقب الاتحاد برد حاسم على صفقة كاراسكو

إدارة الليوث ترفض مماطلة رئيس الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، عن مصير المفاوضات بين الاتحاد والشباب، بشأن انتقال البلجيكي يانيك كارسكو، لاعب الليوث، إلى قلعة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الصفقة باتت مُهددة بالفشل، حيث قررت إدارة الشباب إغلاق باب المفاوضات مع الاتحاد بشأن كاراسكو، بسبب تصريحات لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد حول الصفقة.

وكان مشعبي، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه أنهى اتفاقه مع الشباب لضمه، بجانب الاتفاق مع اللاعب والوكيل على كافة بنود التعاقد، على أن تشهد الساعات المقبلة التوقيع الرسمي.

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ورد محمد المنجم؛ رئيس نادي الشباب، على مزاعم مشعبي بإعادة نشر تغريدة قديمة نشرها حساب نادي الشباب عبر منصة "X"، تحمل أحد أهداف كاراسكو مع تعليق: "في الختام .. هو واقعنا.. ولهم الأحلام".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن المفاوضات لم تتخط النقاشات الشفهية بين الناديين، حيث لم يتقدم الاتحاد بعرض رسمي لضم كاراسكو وكان يماطل في حسم الصفقة.

وأضافت: "الاتحاد لم يبادر أبدًا في إظهار جديته بضم يانيك كاراسكو. كان المسؤولون في الناديين يتناقشون بشكل ودي حول الانتقال ولم يظهروا رغبتهم بإرسال طلب رسمي للاعب".

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الشباب طلبت 83 مليون ريال سعودي (حوالي 20 مليون يورو) لإطلاق سراح النجم الدولي البلجيكي، لكن الاتحاد كان يتردد ولا يريد أن يظهر رغبته في تقديم عرض رسمي.

وتطرقت "الشرق الأوسط" إلى الحديث عن صفقة متعب الحربي، لاعب الشباب، حيث أكدت أن ناديي الأهلي والنصر، يسعيان للحصول على خدماته لكن المفاوضات لاتزال بطيئة ولا تحرز تقدمًا.

ونفت مصادر الصحيفة، وجود اتفاق بشأن صفقة تبادلية يحصل من خلالها النصر على متعب الحربي مقابل انتقال البرازيلي تاليسكا إلى الشباب، مضيفة: "ننتظر تقدمًا في المفاوضات وبعدها سيتم النظر فيما يلي من خطوات".