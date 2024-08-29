وضع إصبع الاتحاد تحت ضرس الليوث! .. رئيس الشباب يُكذب لؤي مشعبي بشأن اتفاق كاراسكو واللاعب يرد

كاراسكو كذلك يخرج للرد..

وضع لؤي مشعبي؛ رئيس نادي الاتحاد، نفسه في موقف محرج بكشفه عن صفقة قبل إتمامها رسميًا على الورق!

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الحديث هنا بخصوص صفقة الجناح الأيسر البلجيكي يانيك كاراسكو، إذ أكد مشعبي أنه أنهى اتفاقه مع الشباب لضمه، بجانب الاتفاق مع اللاعب والوكيل على كافة بنود التعاقد، على أن تشهد الساعات المقبلة التوقيع الرسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تصريحات رئيس النادي الجداوي تبعها رد ساخر من محمد المنجم؛ رئيس النادي العاصمي، الذي نفى حديث الأول بطريقة غير مباشرة، لكنها ذكية..

المنجم اكتفى بإعادة نشر تغريدة قديمة نشرها حساب نادي الشباب عبر منصة "إكس"، تحمل أحد أهداف كاراسكو مع تعليق: "في الختام .. هو واقعنا.. ولهم الأحلام".

تلك التغريدة تعتبر نفيًا، ليس فقط لإتمام الاتفاق مع الاتحاد، إنما حتى لرحيل كاراسكو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي الإطار نفسه، دعم كاراسكو موقف رئيس نادي، إذ قال في تصريحات لبرنامج "رياضة سكوب": "أنا ما زلت لاعبًا للشباب وملتزم بعقدي، وإن كان سوق الانتقالات لم يغلق أبوابه بعد".

استعجال مشعبي في الكشف عن صفقة لم تتم رسميًا من شأنه أن يصعب موقفه فيما تبقى من مراحل في المفاوضات، إذ ربما يستغلها الشباب للرفع من قيمة اللاعب، ووقتها قد يضطر مشعبي لإتمام الصفقة بأي مبلغ، لرفع الحرج عن نفسه.

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للشباب في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد يمتد لنهاية موسم 2026-2027.