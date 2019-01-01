ماروتا يجتمع مع رايولا، والهدف أحد لاعبي يوفنتوس

هل تتم الصفقة المفاجأة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن مستقبل مويس كين موهوب يوفنتوس الصاعد بقوة الصاروخ سيكون حديث الساعة في إيطاليا خلال الأسابيع القادمة.

ويعيش المهاجم صاحب الـ19 عامًا أيامًا رائعة في يوفنتوس وإيطاليا حاليًا، إذ بدأ يظهر مع فريقه وقد أحرز 6 أهداف في الدوري الإيطالي، ويتحدث المتابعون جميعًا الآن عن موهبة كبيرة وأحد أفضل المهاجمين الواعدين في كرة القدم الإيطالية.

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ويرتبط كين صاحب الأصول الإفوارية بعقد مع يوفنتوس ينتهي صيف 2020، ويُحاول النادي تجديده حاليًا بالحديث والتفاوض مع وكيل اللاعب "مينو رايولا" صاحب العلاقات الجيدة مع إدارة البيانكونيري.

صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أفادت أن كين ينال إعجاب الثنائي جوزيبي ماروتا وبييرو أوسيليو، المسؤولان البارزان في إدارة الإنتر، وأنهما بدءا العمل بالفعل على ضم اللاعب لصفوف النيرادزوري.

إذ أوضحت الصحيفة أن ماروتا اجتمع بالفعل مع رايولا للحديث عن انتقال كين للإنتر، ويرغب النادي في إتمام الصفقة بالمجان العام القادم بعد نهاية عقد اللاعب مع يوفنتوس، لكنه جاهز للتحرك خلال الصيف القادم إن رحب بطل إيطاليا بفكرة التخلي عنه.