اسم مفاجئ يتصدر قائمة المرشحين لخلافة جاتوزو في ميلان

المدرب سيرحل نهاية الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات أمر رحيل جينارو جاتوزو عن ميلان بنهاية الموسم أمرًا محسومًا، والسؤال الدائر حاليًا في ميلانو هو من يخلفه الموسم القادم؟.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أوضحت أن اجتماع الإثنين بين باولو مالديني وليوناردو وجاتوزو وتجديد الثقة في المدرب لم يُغير قناعة الإدارة في كازا ميلان بالانفصال عن جاتوزو بنهاية الموسم، حتى لو تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن الاسم الأوفر حظًا لخلافته حاليًا هو أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني الذي أقيل قبل عدة أسابيع من تدريب روما عقب تراجع الأداء والنتائج، رغم أنه قادهم لنصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.

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الصحيفة أوضحت أن دي فرانشيسكو ينال إعجاب ورضا الإدارة خاصة المدير التنفيذي إيفان جازيديس، فهو أحد المدربين الشباب أصحاب الأفكار الفنية المتحررة والجريئة، بجانب امتلاكه للخبرة اللازمة للعمل في إيطاليا، وأخيرًا متطلباته في سوق الانتقالات في المتناول ولن تكون كبيرة ومكلفة، وقد سبق وحاول ميلان التعاقد معه عام 2016 لكنه فضل البقاء في ساسولو.

وتضم قائمة المرشحين لخلافة المدرب الحالي أسماءً أخرى مثل جان بييرو جاسبيريني صانع معجزة أتالانتا وماركو جامباولو المدير الفني الحالي لسامبدوريا، بجانب الثنائي أنتونيو كونتي وماوريتسيو ساري والذي سيتطلب التعاقد مع أحدهما تضحية مالية كبيرة من ميلان، سواء في العقد أو سوق الانتقالات.