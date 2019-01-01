كين: لن نلعب على لويز بالرغم من أخطائه القاتلة

توتنهام سيلعب أمام أرسنال في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد هاري هين، مهاجم وقائد فريق توتنهام الإنجليزي، أن فريقه لن يستهدف اللعب على دفيد لويز، مدافع أرسنال بالرغم من أخطائه القاتلة، في مباراة الفريقين القادمة.

وسيلعب أرسنال مع توتنهام، مساء الأحد في ديربي العاصمة الإنجليزية لندن، بالجولة الرابعة من الدوري، قبل فترة التوقف الدولي.

وقال كين في تصريحات صحفية: "لن نستهدف لاعباً واحداً على وجه التحديد في المباراة بالطبع، أعتقد أن لويز لاعب جيد جداً، كلنا نرتكب أخطاءً، لا يوجد سبب يمنعه من لعب مباراة الأحد بشكل جيد".

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وتابع: "نريد ان نتخلص من التفاخر الآن، ونتمكن أنا وزملائي من تقديم عرض خاص يوم الأحد وتحقيق النقاط الثلاث، والفوز بالمباراة".

وواصل: "ستكون مباراة صعبة وبها الكثير من المخاطر، خاصة أنها ستكون قبل فترة التوقف الدولي، نريد أن نحقق الفوز".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "إنها مباراة بإمكانها أن تزيد من طاقتنا ومن طاقة الجماهير وتعيدنا إلى المسار الصحيح إذا تمكنا من الانتصار".

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول الدوري برصيد أربع نقاط، بينما يحتل أرسنال المركز الثالث بست نقاط.