ماذا يحتاج آرسنال وتوتنهام لمنافسة السيتي وليفربول؟

تحسين عمق تشكيلة الفريقين وإبرام تعاقدات نوعية

منذ 2004، ولندن لا تعرف إلا تشيلسي قادرًا على مقارعة أقطاب الشمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع غياب لقطبي شمال لندن آرسنال وتوتنهام هوتسبير، رغم أنهما اقتربا من اللقب في أكثر من موسم دون أن يُحققا البطولة.

وعلى ما يبدو فإن اللقب سيستمر في الشمال هذا الموسم الذي تبدو فيه أن المنافسة ستستمر بين مانشستر سيتي وليفربول للموسم الثاني على التوالي.

هيمن السيتي محليًا وحقق الثلاثية، وهيمن ليفربول قاريًا وحقق دوري الأبطال والسوبر الأوروبي، فماذا يحتاج آرسنال وتوتنهام لينجح في منافستهما على البطولات الكبرى؟

نأخذ الإجابية بداية من على لسان هداف توتنهام هوتسبير نفسه هاري كين، الذي قال إن توتنهام بحاجة للانتصارات المتتالية لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن من أجل ذلك يجب أن تتحقق بعض الأمور.

عمق التشكيلة

هناك نواقص كثيرة في تشكيلتي آرسنال وتوتنهام، والفجوة الأكثر وضوحًا بين توتنهام وآرسنال من جهة ومانشستر سيتي وليفربول من الناحية الأخرى هي نوعية عمق الفريق.

انظر مثلاً من يتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي "رياض محرز، جيسوس، وأحيانا ليروي ساني قبل الإصابة"، لكن في المقابل توتنهام ليس لديه مهاجم بديل لهاري كين هدافه الأول، وإن أصيب سيكون في ورطة.

تغيير العقلية وتعاقدات نوعية

تحتاج بكل تأكيد لتغيير العقلية لعقلية فوز، وذلك يتطلب تعاقدات نوعية والحديث يخص آرسنال أكثر. تحتاج لحوالي 5 لاعبين بمقابل 200 مليون جنيه إسترليني في أسعار هذا الزمان، وإدارة آرسنال تبدو قد عادت للسياسة التقشفية.

سبب نجاح ليفربول أنه جلب تعاقدات نوعية في كل المراكز، أليسون حارس المرمى، فيرجيل فان دايك في الدفاع، ومحمد صلاح في الهجوم، والمردود كان واضحًا.

التفوق على الكبار

هذه هي مشكلة إيمري ليس فقط مع آرسنال، بل منذ أن كان مع إشبيلية وأيضًا مع باريس سان جيرمان، هو لديه سجل سيء جدًا أمام الأندية الكبيرة.

في الموسم الماضي خارج الأرض خسر أمام تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي وتعادل مع مانشستر يونايتد وتوتنهام، أي أنه لم يتمكن من التفوق على أي من الأندية الـ5 الكبرى خارج ملعب الإمارات.

وخسر آرسنال ألقاب الكؤوس الموسم الماضي على يد منافسيه المباشرين، خرج من كأس الرابطة من على يد توتنهام في الإمارات، وخرج من كأس إنجلترا على يد مانشستر يونايتد من الإمارات، وخسر الدوري الأوروبي على يد تشيلسي.

إن المعاناة أمام المنافسين المباشرين ليست ظاهرة جديدة بالنسبة لأرسنال، الذي كان مستواه الخارجي بشكل عام سيئًا منذ ثلاث سنوات.

تحسين الدفاع

يعاني الخط الخليفي لتوتنهام من شيخوخة حقيقية، بداية من الحارس هوجو لوريس (32 سنة)، يان فيرتونخين (32 سنة)، توبي ألدرفيلد (30 سنة)، داني روز (29 سنة)، إضافة لعدم وجود بدلاء على نفس القوة بعد رحيل كيران تريبير. ناهيك أن لوريس حارس متذبذب المستوى.

في آرسنال الأمور أسوأ، فآرسنال يعاني من هشاشة دفاعية لم يحلها قدوم دافيد لويز، بل على العكس ظهر بأسوأ مستوياته في مباراة ليفربول الأخيرة.

الحفاظ على النجوم

قبل فكرة القيام بتعاقدات كبيرة لمنافسة السيتي وليفربول، فآرسنال وتوتنهام بحاجة للحفاظ على نجومهم.

لم يعتمد المدرب ماوريسيو بوتشتينيو، على كريستيان إريكسن بصفة أساسية بسبب الشكوك حول مستقبله وإمكانية انتقاله لريال مدريد، وغيابه أفقد توتنهام اللمسة الإبداعية في الوسط في بداية المباريات، ورحيل إريكسن قد يعطي رسالة بأن توتنهام لا ينوي المنافسة على البطولات.

الأمر نفسه بالنسبة لآرسنال، الذي قد يجد نفسه مهددًا بفقدان نجومه في خط الهجوم إن فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.