كيني دالجليش: أنا محبط من قرار المحكمة حول كارثة هيلزبره

أسطورة ليفربول يعلق على حكم المحكمة في قضية هيلزبره

أبدى كيني دالجليش أسطورة ليفربول، إحباطه من حكم المحكمة تجاه قائد الشرطة، يوم كارثة هيلزبره.

وأصدرت محكمة بريستون كراون حكمها أمس ببراءة ديفيد داكنفيلد، قائد الشرطة يوم كارثة هيلزبره.

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وقال دالجليش في تصريحات صحفية: "حالي كحال كل من تابع الجهود التي بذلتها عائلات الضحايا، أعبر عن إحباطي الشديد تجاه الحكم الذي صدر بالأمس".

وواصل: "كنا نرغب في رؤية تلك الأسر تحصل على الحكم الذي تستحقه ويرضيها، ولكن هذا لم يحدث علينا الآن أن نواصل تقديم دعمنا الكامل لهم".

وتابع: " وأضاف: "أنا فخور بكل شيء حققته أسر الضحايا وأنجزه المشجعون في السنوات الماضية، لقد وقفوا أمام الصعاب بطريقة يجب أن تجعل من خيبوا أملهم يشعرون بالخجل من أنفسهم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أعلم أنه لا يوجد ما يعوض هذه الأسر في موقف كهذا، ولكن أريد منهم أن يتأكدوا أننا جميعًا نقف بجانبهم وسنظل نساندهم دائمًا".