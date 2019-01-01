كلوب يعلق على مشاركة صلاح في الأوليمبياد وإصابة فابينيو

الألماني يتحدث قبل مباراة برايتون

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على حزنه بخصوص إصابة متوسط ميدانه فابينيو بأربطة الكاحل، ورفض الحديث عن إمكانية مشاركة المصري محمد صلاح في أوليمبياد طوكيو المقبلة.

وأعلن ليفربول عن إصابة فابينيو بضرر في أربطة الركبة في مباراة نابولي الأربعاء الماضي، وابتعاده عن الملاعب حتى نهاية العام على الأقل.

وقال كلوب في مؤتمر مباراة برايتون: "مشاركة صلاح في الأوليمبياد؟ لا أعرف، لست مستعداً للخوض في هذا الأمر بالوقت الراهن، ربما المؤتمر المقبل نتحدث فيه".

وأتبع: "لم أسأل مو بعد حول الأمر، يجب أن أتحدث معه بخصوصه، بعد نهاية المؤتمر أول شيء سأفعله هو الحديث معه بخصوصه".

وتحول كلوب بالحديث إلى الإصابات: "ماتيب لا نعلم موعد عودته بعد، فابينيو لم يكن ليلعب كل اللقاءات حتى مارس بطبيعة الحال، سنفكر في البدائل، فاينالدوم وهندرسون يمكنهما اللعب في مركزه".

ويحل برايتون ضيفاً مساء السبت على ليفربول ضمن مجريات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.