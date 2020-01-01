كيميتش: عانينا أمام بادربورن ونسعى للفوز على تشيلسي

كيميتش يتطلع للانتصار على تشيلسي في ستامفورد بريدج..

أبدى جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، رضاه عن الفوز الصعب على بادربورن، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري الألماني.

بايرن ميونخ، انتصر بنتيجة 3-2 على بادربورن، كما أن هدف الفوز جاء في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

ويحل الفريق البافاري، ضيفًا على تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء المقبل، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال كيميتش، في تصريحات عقب اللقاء: "يمكنك دائمًا أن تتعلم الدروس، في مقدوركم رؤية أننا نُعاقب بقسوة عندما نرتكب الأخطاء أمام فرق البوندسليجا، يمكننا أن نعاني من المشاكل أمام كل الخصوم إذا لم نقدم أفضل ما لدينا، حتى وأن كنا نلعب أمام متذيل الترتيب".

وأضاف الدولي الألماني: "علينا الاستفادة بشكل أفضل من فرصنا، حتى نتمكن من الاستمتاع بأمسية أكثر هدوءًا".

وتطرق كيميتش، للحديث عن مواجهة تشيلسي، موضحًا: "تشيلسي لديه مزيج جيد من اللاعبين الصغار وأصحاب الخبرات".

وأتم: "ربما لم يكونوا جيدين في الأسابيع القليلة الماضية، لكن مباريات دوري أبطال أوروبا لها حسابات مختلفة دائمًا، إلا أننا نريد الفوز هناك بالطبع".