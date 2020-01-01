كيليني يسعى بقوة للعودة إلى تشكيل يوفنتوس الأساسي

كيليني لا يريد الانتظار أكثر..

طلب جورجيو كيليني، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، المشاركة في إحدى المباريات الودية خلال هذا الأسبوع لاستعادة حساسية المباريات بشكل أسرع.

كيليني شارك في مباراة بريشيا الأخيرة، بعدما غاب لعدة أشهر بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، مطلع هذا الموسم.

ويستهدف كيليني، العودة إلى التشكيل الأساسي للسيدة العجوز خلال مواجهة إنتر ميلان، في 1 مارس المقبل.

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ولن يكون الأمر سهلاً على المدافع البالغ من العمر 35 عامًا، إلا أن مشاركته أمام بريشيا أظهرت أنه جاهز وغير مستعد للانتظار لفترة أطول.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قالت إن كيليني طلب من يوفنتوس في إدراجه بأحد المباريات الودية خلال الأسبوع الجاري لاستعادة إيقاع المباريات.

كيليني قد يشارك غدًا الأربعاء أو الخميس ضد أحد فرق دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، كما فعل الأسبوع الماضي ضد تشيسولا.

وسيخوض فريق يوفنتوس تحت 19 عامًا مواجهة ضد فيورنتينا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا للشباب، وقد يشارك فيها كيليني، ولكن الأمر لم يُحسم بعد.

يجب أن يكون كيليني جاهزًا لمواجهة سبال مع استبعاد ليوناردو بونوتشي، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.