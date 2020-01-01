يوفنتوس يُطمئن جماهيره على إصابة بيانيتش

لن تكون طويلة..

أعلن يوفنتوس في بيان رسمي عن أن إصابة ميراليم بيانيتش الأخيرة لا تدعو إلى القلق، من دون تحديد مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

وكان بيانيتش قد تعرض للإصابة خلال فوز البيانكونيري على بريشيا بهدفين نظيفين في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

وجاء في البيان "الاختبارات التشخيصية التي أُجريت هذا الصبح له استبعدت الإصابة العضلية، إنه يُعاني فقط من إصابة خفيفة في قدمه اليُمنى وسيتم تقييم الحالة في الأيام المقبلة.".

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وبحسب ما أوردته تقارير من الصحف الإيطالية، فإن الدولي البوسني سيتواجد بشكل طبيعي خلال مباراة ليون الأسبوع المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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لكن يظل موقف مشاركته من عدمها أمام سبال قبل قمة ليون محل شك، مع أن أغلب الظن أن ماوريسيو ساري سيريحه كإجراء احترازي لضمان وجوده أمام النادي الفرنسي.

صاحب الـ29 عامًا يُعد واحدًا من أهم اللاعبين في كتيبة ساري، وليس أدلّ على ذلك من مشاركته هذا الموسم في 31 مباراة حتى الآن بمختلف البطولات وتسجيله لـ3 أهداف وصناعته لـ4 آخرين.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس بعد الفوز على بريشيا قد انتزع صدارة ترتيب السيري آ مجددًا بعد هزيمة إنتر على يد لاتسيو مساء الأحد.