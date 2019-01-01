النتائج المباشرة
كأس السوبر الإيطالي

كيليني: رونالدو حطم أحلامي والآن هو قادر على تحقيقها

التعليقات()
Getty
المهاجم البرتغالي حرم يوفنتوس من لقب دوري الأبطال أكثر من مرة مع ريال مدريد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، أنه لم يصدق في البداية انتقال كريستيانو رونالدو إلى النادي الإيطالي.

رونالدو صدم جميع متابعي الكرة العالمية الصيف الماضي، بعد رحيله عن ريال مدريد منتقلاً ليوفنتوس بـ100 مليون يورو.

جوارديولا: أنا لست عادلًا للعديد من اللاعبين

اختيارات المحررين

النجم البرتغالي سبق وأن حرم يوفي من لقب دوري أبطال أوروبا، حيث ساهم في إخراجه وخسارته اللقب أكثر من مرة.

وقال كيليني عن زميله الحالي وخصمه السابق:"كريستيانو سجل العديد من الأهداف فينا وساهم في قتل أحلامنا بمدريد وكارديف وتورينو".

وأضاف:"دوري الأبطال كان بمثابة الحلم لنا والآن أصبح هدفاً بوجود رونالدو أفضل لاعب في العالم الذي نحتاجه لتحقيق هذا الهدف".

وتابع:"يمتلك قدرات فنية رائعة وكذلك طريقة تعامله خارج الملعب مثيرة للإعجاب وتحضيره لكل مباراة".

تشيلسي يُحدد سعر هازارد ويطلب رد ريال مدريد

وعن الفريق الأقرب لدوري الأبطال هذا الموسم:"نحن ضمن الخمسة الكبار وهم برشلونة، مانشستر سيتي، ريال مدريد وبايرن ميونيخ وكذلك باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد".

وتأتي تصريحات المدافع المخضرم قبل المواجهة المرتقبة أمام ميلان غداً الأربعاء بكأس السوبر الإيطالي.

 

الموضوع التالي:
خاص جول| قائد فلسطين: لدينا لاعبين لم يروا أهلهم منذ خمس سنوات
الموضوع التالي:
رسميًا | ريكاردو جولارت لصفوف بالميراس البرازيلي
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | أحمد الصالح: حاولنا التأهل بكل ما في وسعنا ونعتذر للجماهير
الموضوع التالي:
صدمة قوية - توتنهام يفقد كين بمواجهات هامة في الدوري والأبطال
الموضوع التالي:
خاص جول| عامر شفيع: لم نتهاون أمام فلسطين وجاهزون للخطوة القادمة
إغلاق