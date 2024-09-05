كيليان مبابي يرد على انتقام جماهير باريس المرتقب .. وحقيقة أزمته مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد

ماذا قال كيليان مبابي؟..

رد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، على إمكانية "انتقام" جماهير فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي "منه"، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام إيطاليا.

منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بقيادة مبابي، يستضيف نظيره الإيطالي، على ملعب بارك دي برانس - الخاص بنادي باريس سن جيرمان -، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وعن ذلك.. قال مبابي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "العودة إلى بارك دي برانس؟.. لا أتوقع أي شيء من الجماهير، ولا أهتم بهذا الأمر"، مشددًا على أن تركيزه بالكامل على تحقيق الانتصار.

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ورفض المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 سنة، الحديث عن خلافاته مع الإدارة الباريسية، في ظل مطالبته ببعض المكافآت الخاصة به، لافتًا إلى أنه لديه ذكريات جيدة فقط تجاه هذا النادي.

وقدّم مبابي شكوى أمام اللجنة القانونية برابطة الأندية الفرنسية المحترفة؛ للحصول على 55 مليون يورو من باريس سان جيرمان، قيمة رواتب ومكافآت متأخرة، عن فترة لعبه مع الفريق الأول لكرة القدم.

وعلى جانب آخر.. قلل كيليان مبابي من الأنباء التي تؤكد معاناته الفنية في ريال مدريد؛ بسبب تداخل مركزه مع زميله في الفريق الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ حيث يفضل الثنائي اللعب على الجهة اليسرى من خط الهجوم؛ وهو ما أشعل أزمة بينهما - حسب بعض التقارير -.

وأكد مبابي على أنه يجيد اللعب في مراكز الهجوم الثلاثة، وأنه لا يجد أي مشكلة في ذلك؛ قائلًا: "أنا سعيد للغاية مع ريال مدريد، وأشعر بأنني في حالة جيدة للغاية".

جدير بالذكر أن مبابي انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.